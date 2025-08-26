Правительство разрешило выезд за границу мужчинам в возрасте от 18 до 22 лет

Правительство обновило порядок пересечения государственной границы. Мужчины от 18 до 22 лет впервые за время полномасштабной войны смогут беспрепятственно пересекать границу.

Источник: премьер-министр Юлия Свириденко в Telegram, министр внутренних дел Игорь Клименко в Telegram

Прямая речь: "Мужчины от 18 до 22 лет смогут беспрепятственно пересекать границу во время военного положения. Речь идет обо всех гражданах соответствующего возраста.

Это решение касается также граждан, которые по разным причинам оказались за границей. Мы хотим, чтобы украинцы максимально сохраняли связи с Украиной. Изменения заработают на следующий день после официального опубликования постановления".

Детали: Клименко добавил, что мужчины до 22 лет включительно будут иметь право беспрепятственного пересечения государственной границы.

Прямая речь Клименко: "Цель этого шага - в первую очередь предоставить молодым украинцам более широкие возможности для обучения, стажировки, легального трудоустройства за рубежом, чтобы полученный опыт они впоследствии могли использовать для развития Украины".

Что предшествовало:

12 августа во время встречи с участниками Украинского молодежного форума Владимир Зеленский заявил, что поручил правительству "проработать возможность" по упрощению пересечения границы для украинцев от 18 до 22 лет.