Трамп заявив, що США постачають озброєння союзникам в НАТО, які надають допомогу Україні

Президент США Дональд Трамп заявив, що Штати продовжують постачання озброєнь союзникам Вашингтона по НАТО, які зараз надають військову допомогу Україні.

Джерело: Трамп під час засідання американського уряду

Пряма мова: "Ми більше не беремо участі у фінансуванні України, але ми беремо участь у спробах зупинити війну, зупинити вбивства в Україні… Тож ми продаємо ракети й військове обладнання – на мільйони й мільйони, і зрештою мільярди доларів – країнам НАТО".

Деталі: Він додав, що США концентруються на виробництві й продажі власної продукції й будуть продовжувати це робити.

Зокрема, за його словами, оборонні підприємства у США працюють на повну потужність: "Наші заводи подвоюють і потроюють виробництво – там, де виготовляють Patriot та інші оборонні й наступальні системи озброєнь".

25 серпня Трамп під час спілкування з журналістами у Білому домі заявив, що Вашингтон зробить свій внесок у гарантії безпеки, але США більше не витрачають гроші на Україну.