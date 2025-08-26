Все разделы
Трамп заявил, что США поставляют вооружение союзникам по НАТО, которые оказывают помощь Украине

Татьяна ОлейникВторник, 26 августа 2025, 22:37
Трамп заявил, что США поставляют вооружение союзникам по НАТО, которые оказывают помощь Украине
Дональд Трамп. Фото - getty images

Президент США Дональд Трамп заявил, что Штаты продолжают поставки вооружения союзникам Вашингтона по НАТО, которые сейчас оказывают военную помощь Украине.

Источник: Трамп во время заседания американского правительства

Прямая речь: "Мы больше не участвуем в финансировании Украины, но мы участвуем в попытках остановить войну, остановить убийства в Украине... Поэтому мы продаем ракеты и военное оборудование – на миллионы и миллионы, и в конечном итоге миллиарды долларов – странам НАТО".

Детали: Он добавил, что США концентрируются на производстве и продаже собственной продукции и будут продолжать это делать.

В частности, по его словам, оборонные предприятия в США работают на полную мощность: "Наши заводы удваивают и утраивают производство – там, где производят Patriot и другие оборонные и наступательные системы вооружений".

Что предшествовало:

25 августа Трамп во время общения с журналистами в Белом доме заявил, что Вашингтон внесет свой вклад в гарантии безопасности, но США больше не тратят деньги на Украину.

