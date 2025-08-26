Трамп заявил, что США поставляют вооружение союзникам по НАТО, которые оказывают помощь Украине
Президент США Дональд Трамп заявил, что Штаты продолжают поставки вооружения союзникам Вашингтона по НАТО, которые сейчас оказывают военную помощь Украине.
Источник: Трамп во время заседания американского правительства
Прямая речь: "Мы больше не участвуем в финансировании Украины, но мы участвуем в попытках остановить войну, остановить убийства в Украине... Поэтому мы продаем ракеты и военное оборудование – на миллионы и миллионы, и в конечном итоге миллиарды долларов – странам НАТО".
Детали: Он добавил, что США концентрируются на производстве и продаже собственной продукции и будут продолжать это делать.
В частности, по его словам, оборонные предприятия в США работают на полную мощность: "Наши заводы удваивают и утраивают производство – там, где производят Patriot и другие оборонные и наступательные системы вооружений".
Что предшествовало:
25 августа Трамп во время общения с журналистами в Белом доме заявил, что Вашингтон внесет свой вклад в гарантии безопасности, но США больше не тратят деньги на Украину.