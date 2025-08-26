Усі розділи
Трамп пообіцяв "економічну війну" проти Росії, якщо вона уникатиме переговорів

Тетяна ОлійникВівторок, 26 серпня 2025, 23:10
Трамп пообіцяв економічну війну проти Росії, якщо вона уникатиме переговорів
Трамп. Скриншот з трансляції Білого дому

Американський президент Дональд Трамп заявив, що США розпочнуть проти Росії "економічну війну", якщо вона уникатиме переговорів щодо припинення війни РФ проти України.

Джерело: Трамп під час засідання американського уряду

Пряма мова: "Я хочу, щоб ця угода була завершена. У мене є дуже серйозний план, якщо доведеться його застосувати, але моє головне бажання – покласти цьому край.

Думаю, в багатьох аспектах Путін готовий, але буває так, що він готовий, а Зеленський – ні. Це виглядає приблизно так: "А хто сьогодні готовий сісти за стіл?" Мені потрібно зібрати обох одночасно, і я хочу, щоб усе це закінчилося".

Деталі: "Це не буде світова війна, але це буде економічна війна. І економічна війна буде важкою, дуже важкою – особливо для Росії. І я цього не хочу ", – так Трамп відповів на запитання про наслідки для Росії від відмови від переговорів про припинення війни.

Пряма мова: "Але треба дивитися на ситуацію ширше, адже, знаєте, Зеленський теж не зовсім безневинний, гаразд? Для танго потрібні двоє – я кажу про це постійно. Їх потрібно звести за стіл переговорів.

Зараз у мене нормальні відносини із Зеленським, але вони вже зовсім інші, ніж раніше, бо ми більше не платимо гроші Україні. Ми це припинили".

Що передувало:

Також Трамп заявив, що Штати продовжують постачання озброєнь союзникам Вашингтона по НАТО, які зараз надають військову допомогу Україні.

