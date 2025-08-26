Трамп пообіцяв "економічну війну" проти Росії, якщо вона уникатиме переговорів

Американський президент Дональд Трамп заявив, що США розпочнуть проти Росії "економічну війну", якщо вона уникатиме переговорів щодо припинення війни РФ проти України.

Джерело: Трамп під час засідання американського уряду

Пряма мова: "Я хочу, щоб ця угода була завершена. У мене є дуже серйозний план, якщо доведеться його застосувати, але моє головне бажання – покласти цьому край.

Думаю, в багатьох аспектах Путін готовий, але буває так, що він готовий, а Зеленський – ні. Це виглядає приблизно так: "А хто сьогодні готовий сісти за стіл?" Мені потрібно зібрати обох одночасно, і я хочу, щоб усе це закінчилося".

Деталі: "Це не буде світова війна, але це буде економічна війна. І економічна війна буде важкою, дуже важкою – особливо для Росії. І я цього не хочу ", – так Трамп відповів на запитання про наслідки для Росії від відмови від переговорів про припинення війни.

Пряма мова: "Але треба дивитися на ситуацію ширше, адже, знаєте, Зеленський теж не зовсім безневинний, гаразд? Для танго потрібні двоє – я кажу про це постійно. Їх потрібно звести за стіл переговорів.

Зараз у мене нормальні відносини із Зеленським, але вони вже зовсім інші, ніж раніше, бо ми більше не платимо гроші Україні. Ми це припинили".

Що передувало:

Також Трамп заявив, що Штати продовжують постачання озброєнь союзникам Вашингтона по НАТО, які зараз надають військову допомогу Україні.