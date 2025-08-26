Трамп пообещал "экономическую войну" против России, если она будет избегать переговоров

Американский президент Дональд Трамп заявил, что США начнут против России "экономическую войну", если она будет избегать переговоров о прекращении войны РФ против Украины.

Источник: Трамп во время заседания американского правительства

Прямая речь: "Я хочу, чтобы это соглашение было завершено. У меня есть очень серьезный план, если придется его применить, но мое главное желание – положить этому конец.

Думаю, во многих аспектах Путин готов, но бывает так, что он готов, а Зеленский – нет. Это выглядит примерно так: "А кто сегодня готов сесть за стол?" Мне нужно собрать обоих одновременно, и я хочу, чтобы все это закончилось".

Детали: "Это не будет мировая война, но это будет экономическая война. И экономическая война будет тяжелой, очень тяжелой – особенно для России. И я этого не хочу", – так Трамп ответил на вопрос о последствиях для России от отказа от переговоров о прекращении войны.

Прямая речь: "Но надо смотреть на ситуацию шире, ведь, знаете, Зеленский тоже не совсем невинен, ладно? Для танго нужны двое – я говорю об этом постоянно. Их нужно сесть за стол переговоров.

Сейчас у меня нормальные отношения с Зеленским, но они уже совсем другие, чем раньше, потому что мы больше не платим деньги Украине. Мы это прекратили".

Что предшествовало:

Также Трамп заявил, что Штаты продолжают поставки вооружений союзникам Вашингтона по НАТО, которые сейчас оказывают военную помощь Украине.