Трамп пообещал "экономическую войну" против России, если она будет избегать переговоров

Татьяна ОлейникВторник, 26 августа 2025, 23:10
Трамп пообещал экономическую войну против России, если она будет избегать переговоров
Трамп. Скриншот из трансляции Белого дома

Американский президент Дональд Трамп заявил, что США начнут против России "экономическую войну", если она будет избегать переговоров о прекращении войны РФ против Украины.

Источник: Трамп во время заседания американского правительства

Прямая речь: "Я хочу, чтобы это соглашение было завершено. У меня есть очень серьезный план, если придется его применить, но мое главное желание – положить этому конец.

Думаю, во многих аспектах Путин готов, но бывает так, что он готов, а Зеленский – нет. Это выглядит примерно так: "А кто сегодня готов сесть за стол?" Мне нужно собрать обоих одновременно, и я хочу, чтобы все это закончилось".

Детали: "Это не будет мировая война, но это будет экономическая война. И экономическая война будет тяжелой, очень тяжелой – особенно для России. И я этого не хочу", – так Трамп ответил на вопрос о последствиях для России от отказа от переговоров о прекращении войны.

Прямая речь: "Но надо смотреть на ситуацию шире, ведь, знаете, Зеленский тоже не совсем невинен, ладно? Для танго нужны двое – я говорю об этом постоянно. Их нужно сесть за стол переговоров.

Сейчас у меня нормальные отношения с Зеленским, но они уже совсем другие, чем раньше, потому что мы больше не платим деньги Украине. Мы это прекратили".

Что предшествовало:

Также Трамп заявил, что Штаты продолжают поставки вооружений союзникам Вашингтона по НАТО, которые сейчас оказывают военную помощь Украине.

