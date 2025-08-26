Усі розділи
Трамп назвав показухою заяву Лаврова про відмову Путіна зустрітися із Зеленським

Тетяна ОлійникВівторок, 26 серпня 2025, 23:30
Трамп назвав показухою заяву Лаврова про відмову Путіна зустрітися із Зеленським
Трамп. Фото - getty images

Президент США Дональд Трамп назвав заяву глави МЗС Росії Сергія Лаврова про нелегітимність президента України Володимира Зеленського "показухою".

Джерело: Трамп під час засідання американського уряду 

Деталі: Одна з журналісток запитала Трампа про останні заяви Лаврова, який вкотре поставив під сумнів легітимність Зеленського.

Пряма мова Трампа: "Неважливо, що вони кажуть. Всі займаються показухою. Це все фігня (англійською мовою президент США вжив вислів "it’s all bullshit" – ред.). Всі займаються показухою".

Що передувало: 

Лавров 24 серпня заявив, що Зеленський нібито не має легітимності, необхідної для підписання юридичних документів з країною-агресором.

ТрампРосіяСШАпереговори
