Трамп назвав показухою заяву Лаврова про відмову Путіна зустрітися із Зеленським

Президент США Дональд Трамп назвав заяву глави МЗС Росії Сергія Лаврова про нелегітимність президента України Володимира Зеленського "показухою".

Джерело: Трамп під час засідання американського уряду

Деталі: Одна з журналісток запитала Трампа про останні заяви Лаврова, який вкотре поставив під сумнів легітимність Зеленського.

Реклама:

Пряма мова Трампа: "Неважливо, що вони кажуть. Всі займаються показухою. Це все фігня (англійською мовою президент США вжив вислів "it’s all bullshit" – ред.). Всі займаються показухою".

Що передувало:

Лавров 24 серпня заявив, що Зеленський нібито не має легітимності, необхідної для підписання юридичних документів з країною-агресором.