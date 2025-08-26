Трамп назвав показухою заяву Лаврова про відмову Путіна зустрітися із Зеленським
Вівторок, 26 серпня 2025, 23:30
Президент США Дональд Трамп назвав заяву глави МЗС Росії Сергія Лаврова про нелегітимність президента України Володимира Зеленського "показухою".
Джерело: Трамп під час засідання американського уряду
Деталі: Одна з журналісток запитала Трампа про останні заяви Лаврова, який вкотре поставив під сумнів легітимність Зеленського.
Пряма мова Трампа: "Неважливо, що вони кажуть. Всі займаються показухою. Це все фігня (англійською мовою президент США вжив вислів "it’s all bullshit" – ред.). Всі займаються показухою".
Що передувало:
Лавров 24 серпня заявив, що Зеленський нібито не має легітимності, необхідної для підписання юридичних документів з країною-агресором.