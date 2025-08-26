Трамп назвал показухой заявление Лаврова об отказе Путина встретиться с Зеленским

Президент США Дональд Трамп назвал заявление главы МИД России Сергея Лаврова о нелегитимности президента Украины Владимира Зеленского "показухой".

Источник: Трамп во время заседания американского правительства

Детали: Одна из журналисток спросила Трампа о последних заявлениях Лаврова, который в очередной раз поставил под сомнение легитимность Зеленского.

Реклама:

Прямая речь Трампа: "Неважно, что они говорят. Все занимаются показухой. Это все фигня (на английском языке президент США употребил выражение "it’s all bullshit" – ред.) Все занимаются показухой".

Что предшествовало:

Лавров 24 августа заявил, что Зеленский якобы не имеет легитимности, необходимой для подписания юридических документов со страной-агрессором.