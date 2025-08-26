Трамп назвал показухой заявление Лаврова об отказе Путина встретиться с Зеленским
Вторник, 26 августа 2025, 23:30
Президент США Дональд Трамп назвал заявление главы МИД России Сергея Лаврова о нелегитимности президента Украины Владимира Зеленского "показухой".
Источник: Трамп во время заседания американского правительства
Детали: Одна из журналисток спросила Трампа о последних заявлениях Лаврова, который в очередной раз поставил под сомнение легитимность Зеленского.
Прямая речь Трампа: "Неважно, что они говорят. Все занимаются показухой. Это все фигня (на английском языке президент США употребил выражение "it’s all bullshit" – ред.) Все занимаются показухой".
Что предшествовало:
Лавров 24 августа заявил, что Зеленский якобы не имеет легитимности, необходимой для подписания юридических документов со страной-агрессором.