All Sections
Укр Рус Eng Support Us
Укр Рус Eng
Support Us

Trump calls Russia's claim about Putin refusing to meet Zelenskyy over illegitimacy "posturing"

Tetyana OliynykTuesday, 26 August 2025, 23:30
Trump calls Russia's claim about Putin refusing to meet Zelenskyy over illegitimacy posturing
US President Donald Trump. Photo: Getty Images

US President Donald Trump has dismissed a claim made by Russian Foreign Minister Sergei Lavrov about the illegitimacy of Ukrainian President Volodymyr Zelenskyy as "posturing".

Source: Trump at a US government meeting

Details: A journalist asked Trump about Lavrov’s latest remarks questioning Zelenskyy’s legitimacy.

Advertisement:

Quote: "It doesn't matter what they say. Everybody is posturing. It's all bulls**t, okay? Everybody is posturing."

Background: On 24 August, Lavrov claimed that Zelenskyy does not have the legitimacy required to sign legal documents with Russia.

Support Ukrainska Pravda on Patreon!

TrumpRussiaUSAnegotiations
Advertisement:
Zelenskyy: Ukrainian officials will meet with Trump's team on Friday to discuss security guarantees
Zelenskyy appoints former Eurointegration Minister Stefanishyna as Ukraine's ambassador to US
Poland prepares alternative bill on limiting aid to Ukrainians
Russia causes "significant damage" to gas infrastructure in Poltava Oblast
Russians table peace proposal on Donetsk Oblast, says Trump's envoy Witkoff
Russians attack Kherson, killing one person and injuring three
All News
Trump
Trump says US is supplying weapons to NATO allies helping Ukraine
Trump, who called Zelenskyy a dictator, now forced to prove he is not a dictator himself
South Korean president feared a "Zelenskyy moment" at meeting with Trump – Politico
RECENT NEWS
20:22
Zelenskyy: Ukrainian officials will meet with Trump's team on Friday to discuss security guarantees
20:11
Germany exported record amount of arms in 2024, most went to Ukraine
19:55
Zelenskyy appoints former Eurointegration Minister Stefanishyna as Ukraine's ambassador to US
19:14
Germany's Merz: We do not want Ukraine to capitulate
19:06
Majority of Americans support tough sanctions against Kremlin's trading allies – Reuters
18:56
Hungarian foreign minister announces test resumption of oil supplies through Druzhba pipeline after Ukraine's attack
18:56
Russian forces attack Dnipropetrovsk Oblast: two injured
18:47
Ukrainian snipers repel Russian assault in close combat – video
18:29
Russia files case against Crimean Tatar journalist Lutfiye Zudiyeva
17:56
Orbán's government challenges EU decision on Russian assets made without Hungary's consent
All News
Advertisement:
Advertisement: