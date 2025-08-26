Trump calls Russia's claim about Putin refusing to meet Zelenskyy over illegitimacy "posturing"
Tuesday, 26 August 2025, 23:30
US President Donald Trump has dismissed a claim made by Russian Foreign Minister Sergei Lavrov about the illegitimacy of Ukrainian President Volodymyr Zelenskyy as "posturing".
Source: Trump at a US government meeting
Details: A journalist asked Trump about Lavrov’s latest remarks questioning Zelenskyy’s legitimacy.
Quote: "It doesn't matter what they say. Everybody is posturing. It's all bulls**t, okay? Everybody is posturing."
Background: On 24 August, Lavrov claimed that Zelenskyy does not have the legitimacy required to sign legal documents with Russia.
