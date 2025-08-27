Усі розділи
Віткофф заявив про зустріч із представниками України на цьому тижні

Ольга Глущенко Середа, 27 серпня 2025, 02:28
Стів Віткофф. Фото: Getty Images

Спецпосланець президента США Стів Віткофф заявив, що цього тижня зустрінеться з представниками України в Нью-Йорку.

Джерело: Віткофф, цитують Reuters, "Радіо Свобода", суспільний мовник "Суспільне"

Деталі: За словами Віткоффа, цього тижня американська сторона організує зустрічі з питання врегулювання як українсько-російського, так і інших конфліктів, згадавши війну в Секторі Гази та конфлікт між Ізраїлем та Іраном.

Пряма мова Віткоффа щодо згаданих конфліктів: "Ми сподіваємося врегулювати їх до кінця цього року".

Деталі: Також Віткофф заявив, що цього тижня зустрінеться з представниками України в Нью-Йорку.

Пряма мова Віткоффа: "Я зустрічаюся з українцями цього тижня… в Нью-Йорку".

Деталі: Крім того, Віткофф назвав "важливим сигналом" те, "що ми щодня розмовляємо з росіянами".

Нагадаємо: Американський президент Дональд Трамп заявив, що США розпочнуть проти Росії "економічну війну", якщо вона уникатиме переговорів щодо припинення війни РФ проти України.

Також Трамп заявив, що Штати продовжують постачання озброєнь союзникам Вашингтона по НАТО, які зараз надають військову допомогу Україні.

Передісторія:

СШАросійсько-українська війнапереговори
