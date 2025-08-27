Уиткофф заявил о встрече с представителями Украины на этой неделе
Спецпосланник президента США Стив Уиткофф заявил, что на этой неделе встретится с представителями Украины в Нью-Йорке.
Источник: Уиткофф, цитируют Reuters, "Радио Свобода", общественное вещание "Суспільне"
Детали: По словам Уиткоффа, на этой неделе американская сторона организует встречи по урегулированию как украинско-российского, так и других конфликтов, вспомнив войну в Секторе Газа и конфликт между Израилем и Ираном.
Прямая речь Уиткоффа по поводу упомянутых конфликтов: "Мы надеемся урегулировать их до конца этого года".
Детали: Также Уиткофф заявил, что на этой неделе встретится с представителями Украины в Нью-Йорке.
Прямая речь Уиткоффа: "Я встречаюсь с украинцами на этой неделе… в Нью-Йорке".
Детали: Кроме того, Уиткофф назвал "важным сигналом" то, что мы ежедневно разговариваем с россиянами.
Напомним: Американский президент Дональд Трамп заявил, что США начнут против России "экономическую войну", если она будет избегать переговоров о прекращении войны РФ против Украины.
Также Трамп заявил, что Штаты продолжают поставки вооружений союзникам Вашингтона по НАТО, которые сейчас оказывают военную помощь Украине.
Предыстория:
- Дональд Трамп после встречи на Аляске заявил, что договорился с Путиным об обмене территориями и "Зеленский должен это принять".
- СМИ стало известно, что Трамп якобы заявил Украине и европейцам, что Путин хочет сразу говорить об условиях завершения войны, а не о паузе в боевых действиях, и Трамп считает, что это было бы лучше.
- По данным Bloomberg, во время разговора с европейскими лидерами и Зеленским Трамп заявил, что Путин продолжает требовать выхода украинских войск со всей территории Донецкой и Луганской областей, однако готов заморозить фронт в Запорожской и Херсонской областях. Зеленский отверг эти требования.
- В воскресенье агентство Reuters опубликовало требования о прекращении войны, которые Путин выдвинул на Аляске во время встречи с Трампом.