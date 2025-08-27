Уиткофф заявил о встрече с представителями Украины на этой неделе

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф заявил, что на этой неделе встретится с представителями Украины в Нью-Йорке.

Источник: Уиткофф, цитируют Reuters, "Радио Свобода", общественное вещание "Суспільне"

Детали: По словам Уиткоффа, на этой неделе американская сторона организует встречи по урегулированию как украинско-российского, так и других конфликтов, вспомнив войну в Секторе Газа и конфликт между Израилем и Ираном.

Прямая речь Уиткоффа по поводу упомянутых конфликтов: "Мы надеемся урегулировать их до конца этого года".

Детали: Также Уиткофф заявил, что на этой неделе встретится с представителями Украины в Нью-Йорке.

Прямая речь Уиткоффа: "Я встречаюсь с украинцами на этой неделе… в Нью-Йорке".

Детали: Кроме того, Уиткофф назвал "важным сигналом" то, что мы ежедневно разговариваем с россиянами.

Напомним: Американский президент Дональд Трамп заявил, что США начнут против России "экономическую войну", если она будет избегать переговоров о прекращении войны РФ против Украины.

Также Трамп заявил, что Штаты продолжают поставки вооружений союзникам Вашингтона по НАТО, которые сейчас оказывают военную помощь Украине.

Предыстория: