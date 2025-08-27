Франція в Радбезі ООН: Росія намагається тиснути в розслідуванні справи "Північних потоків"

Під час засідання Ради Безпеки ООН Франція заявила, що Росія багаторазово "намагається чинити тиск" щодо розслідування вибухів на газогонах "Північний потік", і засудила Росію за обстріли української інфраструктури.

Джерело: заява представниці Франції на засіданні Ради Безпеки ООН, скликаному Росією для обговорення ситуації з розслідуванням вибухів на газопроводах "Північний потік-1" та "Північний потік-2", цитує "Укрінформ"

Дослівно із заяви: "Німецькі, шведські та данські судові органи є незалежними. Їхні розслідування відповідають фундаментальним принципам верховенства права. Ми не можемо сказати, що їм бракує прозорості".

Реклама:

Деталі: Французька делегація також підкреслила, що Росія намагається відвертати увагу Ради Безпеки й міжнародної спільноти від своїх дій та чинити тиск на слідство.

Дослівно із заяви: "Це засідання лише ілюструє готовність Росії відвертати увагу та ресурси Радбезу, а також міжнародної спільноти… Багато разів Росія намагається чинити тиск на німецьких слідчих, і це неприпустимо".

Деталі: Учасникам засідання нагадали, що шведські та данські прокурори завершили власні розслідування ще в лютому минулого року, тоді як ФРН продовжує свої дії, включно із затриманням одного з підозрюваних у справі.

РЕКЛАМА:

Дослівно із заяви: "Ми також підкреслюємо суперечність між занепокоєнням Росії щодо атаки на європейську критичну інфраструктуру та продовженням її систематичних, навмисних атак на цивільну інфраструктуру України".

Деталі: Франція констатує, що міжнародна спільнота прагне "досягти справедливого та тривалого миру", тоді як Росія намагається відвертати увагу та продовжувати агресію.

Дослівно із заяви: "У той час, як Україна готова до переговорів, Росія вкотре намагається відвернути нашу увагу. Її єдина мета – продовжувати агресію".

Що передувало: Повідомлялося, що газопроводи "Північний потік" 1 і 2 були підірвані щонайменше чотирма вибуховими зарядами з таймерами, які, за версією німецьких слідчих, доставили у Балтійське море на вітрильнику "Андромеда".

Передісторія: