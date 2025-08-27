Франція в Радбезі ООН: Росія намагається тиснути в розслідуванні справи "Північних потоків"
Під час засідання Ради Безпеки ООН Франція заявила, що Росія багаторазово "намагається чинити тиск" щодо розслідування вибухів на газогонах "Північний потік", і засудила Росію за обстріли української інфраструктури.
Джерело: заява представниці Франції на засіданні Ради Безпеки ООН, скликаному Росією для обговорення ситуації з розслідуванням вибухів на газопроводах "Північний потік-1" та "Північний потік-2", цитує "Укрінформ"
Дослівно із заяви: "Німецькі, шведські та данські судові органи є незалежними. Їхні розслідування відповідають фундаментальним принципам верховенства права. Ми не можемо сказати, що їм бракує прозорості".
Деталі: Французька делегація також підкреслила, що Росія намагається відвертати увагу Ради Безпеки й міжнародної спільноти від своїх дій та чинити тиск на слідство.
Дослівно із заяви: "Це засідання лише ілюструє готовність Росії відвертати увагу та ресурси Радбезу, а також міжнародної спільноти… Багато разів Росія намагається чинити тиск на німецьких слідчих, і це неприпустимо".
Деталі: Учасникам засідання нагадали, що шведські та данські прокурори завершили власні розслідування ще в лютому минулого року, тоді як ФРН продовжує свої дії, включно із затриманням одного з підозрюваних у справі.
Дослівно із заяви: "Ми також підкреслюємо суперечність між занепокоєнням Росії щодо атаки на європейську критичну інфраструктуру та продовженням її систематичних, навмисних атак на цивільну інфраструктуру України".
Деталі: Франція констатує, що міжнародна спільнота прагне "досягти справедливого та тривалого миру", тоді як Росія намагається відвертати увагу та продовжувати агресію.
Дослівно із заяви: "У той час, як Україна готова до переговорів, Росія вкотре намагається відвернути нашу увагу. Її єдина мета – продовжувати агресію".
Що передувало: Повідомлялося, що газопроводи "Північний потік" 1 і 2 були підірвані щонайменше чотирма вибуховими зарядами з таймерами, які, за версією німецьких слідчих, доставили у Балтійське море на вітрильнику "Андромеда".
Передісторія:
- Італійська поліція заарештувала українця Сергія Кузнєцова в середу ввечері в районі Ріміні на підставі європейського ордера на арешт за запитом Федеральної прокуратури Німеччини. ЗМІ повідомляли, що він перебував в Італії на відпочинку.
- Президент України Володимир Зеленський заявляв, що Україна не причетна до вибухів, та запропонував проаналізувати, яким гравцям міг бути потрібен такий інформаційний вкид.
- Заарештований в Італії за підозрою у підриві в 2022 році трубопроводів "Північний потік" українець Сергій Кузнєцов заперечує обвинувачення, він стверджує, що на момент підриву був в Україні.