Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Франція в Радбезі ООН: Росія намагається тиснути в розслідуванні справи "Північних потоків"

Ольга Глущенко Середа, 27 серпня 2025, 03:46
Франція в Радбезі ООН: Росія намагається тиснути в розслідуванні справи Північних потоків
Фото: Getty Images

Під час засідання Ради Безпеки ООН Франція заявила, що Росія багаторазово "намагається чинити тиск" щодо розслідування вибухів на газогонах "Північний потік", і засудила Росію за обстріли української інфраструктури.

Джерело: заява представниці Франції на засіданні Ради Безпеки ООН, скликаному Росією для обговорення ситуації з розслідуванням вибухів на газопроводах "Північний потік-1" та "Північний потік-2", цитує "Укрінформ"

Дослівно із заяви: "Німецькі, шведські та данські судові органи є незалежними. Їхні розслідування відповідають фундаментальним принципам верховенства права. Ми не можемо сказати, що їм бракує прозорості".

Реклама:

Деталі: Французька делегація також підкреслила, що Росія намагається відвертати увагу Ради Безпеки й міжнародної спільноти від своїх дій та чинити тиск на слідство.

Дослівно із заяви: "Це засідання лише ілюструє готовність Росії відвертати увагу та ресурси Радбезу, а також міжнародної спільноти… Багато разів Росія намагається чинити тиск на німецьких слідчих, і це неприпустимо".

Деталі: Учасникам засідання нагадали, що шведські та данські прокурори завершили власні розслідування ще в лютому минулого року, тоді як ФРН продовжує свої дії, включно із затриманням одного з підозрюваних у справі.

РЕКЛАМА:

Дослівно із заяви: "Ми також підкреслюємо суперечність між занепокоєнням Росії щодо атаки на європейську критичну інфраструктуру та продовженням її систематичних, навмисних атак на цивільну інфраструктуру України".

Деталі: Франція констатує, що міжнародна спільнота прагне "досягти справедливого та тривалого миру", тоді як Росія намагається відвертати увагу та продовжувати агресію.

Дослівно із заяви: "У той час, як Україна готова до переговорів, Росія вкотре намагається відвернути нашу увагу. Її єдина мета – продовжувати агресію".

Що передувало: Повідомлялося, що газопроводи "Північний потік" 1 і 2 були підірвані щонайменше чотирма вибуховими зарядами з таймерами, які, за версією німецьких слідчих, доставили у Балтійське море на вітрильнику "Андромеда".

Передісторія:

  • Італійська поліція заарештувала українця Сергія Кузнєцова в середу ввечері в районі Ріміні на підставі європейського ордера на арешт за запитом Федеральної прокуратури Німеччини. ЗМІ повідомляли, що він перебував в Італії на відпочинку.
  • Президент України Володимир Зеленський заявляв, що Україна не причетна до вибухів, та запропонував проаналізувати, яким гравцям міг бути потрібен такий інформаційний вкид.
  • Заарештований в Італії за підозрою у підриві в 2022 році трубопроводів "Північний потік" українець Сергій Кузнєцов заперечує обвинувачення, він стверджує, що на момент підриву був в Україні.

Північний потік-2ООНРосіяФранція
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
Зеленський: У п'ятницю Єрмак і Умєров говоритимуть із командою Трампа про гарантії безпеки
відеоУ Деснянському районі Києва сталась суперечка між головою РДА та заступницею КМДА
Стефанішина офіційно стала послом України в США
Партія "Наш край" вирішила саморозпуститися
Кабмін дозволив виїзд за кордон жінкам-депутаткам місцевих рад, але є винятки
документУряд оприлюднив постанову про виїзд за кордон чоловіків 18-22 роки
Усі новини...
Північний потік-2
ЗМІ дізналися нові подробиці про вибух газопроводів "Північний потік"
В Італії арештували українця за підозрою у підриві "Північного потоку"
Німеччина шукає спосіб заблокувати повернення російського газу через "Північний потік-2"
Останні новини
20:59
У Євросоюзі обговорюють обмеження проти Росії, щоб агресор не міг обходити санкції
20:34
Нацбанк показав курс долара і євро на 28 серпня
20:32
У США сталася стрілянина в католицькій школі: загинули двоє дітей, є постраждалі
20:23
велоспортВуельта. UAE Emirates виграли командну розділку, Вінгегор знову вийшов у лідери
20:22
Зеленський: У п'ятницю Єрмак і Умєров говоритимуть із командою Трампа про гарантії безпеки
20:20
"Дочка" держпідприємства "Антонов" починає будувати ангар для своїх літаків у Лейпцигу
20:12
"Маємо провести оцінку з нуля": до кінця 2025 року Держстат планує оцінити чисельність населення України
20:11
У 2024 році Німеччина експортувала рекордну кількість озброєнь, найбільше – Україні
20:05
відеоУ Деснянському районі Києва сталась суперечка між головою РДА та заступницею КМДА
19:55
Стефанішина офіційно стала послом України в США
Усі новини...
Реклама:
Реклама: