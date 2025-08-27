Во время заседания Совета Безопасности ООН Франция заявила, что Россия многократно "пытается оказывать давление" по расследованию взрывов на газопроводах "Северный поток", и осудила Россию за обстрелы украинской инфраструктуры.

Источник: заявление представительницы Франции на заседании Совета Безопасности ООН, созванном Россией для обсуждения ситуации с расследованием взрывов на газопроводах "Северный поток-1" и "Северный поток-2", цитирует "Укринформ"

Дословно из заявления: "Немецкие, шведские и датские судебные органы независимы. Их расследования отвечают фундаментальным принципам верховенства права. Мы не можем сказать, что им не хватает прозрачности".

Детали: Французская делегация также подчеркнула, что Россия пытается отвлекать внимание Совета Безопасности и международного сообщества от своих действий и оказывать давление на следствие.

Дословно из заявления: "Это заседание лишь иллюстрирует готовность России отвлекать внимание и ресурсы Совбеза, а также международного сообщества… Много раз Россия пытается оказывать давление на немецких следователей, и это недопустимо".

Детали: Участникам заседания напомнили, что шведские и датские прокуроры завершили собственные расследования еще в феврале прошлого года, тогда как ФРГ продолжает свои действия, включая задержание одного из подозреваемых по делу.

Дословно из заявления: "Мы также подчеркиваем противоречие между беспокойством России по поводу атаки на европейскую критическую инфраструктуру и продолжением ее систематических, умышленных атак на гражданскую инфраструктуру Украины".

Детали: Франция констатирует, что международное сообщество стремится "достичь справедливого и продолжительного мира", в то время как Россия пытается отвлекать внимание и продолжать агрессию.

Дословно из заявления: "В то время как Украина готова к переговорам, Россия в очередной раз пытается отвлечь наше внимание. Ее единственная цель – продолжать агрессию".

Что предшествовало: Сообщалось, что газопроводы "Северный поток" 1 и 2 были подорваны как минимум четырьмя взрывными устройствами с таймерами, которые, по версии немецких следователей, доставили в Балтийское море на паруснике "Андромеда".

Предыстория: