ISW: Кремль відкине пропозиції США і Європи гарантій безпеки Україні

Ольга Глущенко Середа, 27 серпня 2025, 04:46
кремль, ілюстративне фото Getty Images

На думку аналітиків Інституту вивчення війни (ISW), Кремль не прийме пропозицій Сполучених Штатів і Європи щодо гарантій безпеки Україні.

Джерело: ISW

Деталі: У звіті йдеться про повідомлення, що Сполучені Штати готові надати допоміжні ресурси європейським миротворцям у рамках гарантій безпеки для України.

Дослівно зі звіту: "Кремль протягом останніх тижнів неодноразово відкидав присутність військ з країн НАТО як частину будь-яких гарантій безпеки для України".

Деталі: У звіті уточнюють, що, за даними FT, під час обговорень гарантій безпеки для України представники США сказали європейським співрозмовникам, що готові надати "стратегічні засоби".

Проте, на думку аналітиків, Росія не сприйме подібних гарантій безпеки для України.

У зв’язку з цим у звіті нагадують, що високопоставлені кремлівські чиновники неодноразово відкидали західні гарантії безпеки для України, а саме присутність військ з країн НАТО як частину таких гарантій.

Міністр закордонних справ Росії Лавров нещодавно заявив, що західні держави, включаючи Сполучені Штати, не повинні нести відповідальність за безпеку України після припинення бойових дій.

Речниця Міністерства закордонних справ Росії Марія Захарова також раніше заявила, що Росія "категорично відкидає" "будь-який сценарій, який передбачає появу в Україні військового контингенту за участю країн НАТО".

Дослівно зі звіту: "Кремль, ймовірно, відкине пропозицію США та Європи щодо гарантій безпеки, подібну до тієї, яку, як повідомляється, обговорюють американські та європейські чиновники".

Нагадаємо: Європейські посадовці обговорюють план відправки британських і французьких військ в Україну в рамках мирної угоди, причому близько 10 країн готові надати своїх військових.

Спецпосланець президента США Кіт Келлог заявив, що дипломатична робота над гарантіями безпеки для України триває і є дуже складною.

Читайте також: Формула безпеки. Що є важливим у переговорах Європи з Трампом про гарантії для України

російсько-українська війнагарантії безпекиISW
