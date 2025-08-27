Все разделы
ISW: Кремль отвергнет предложения США и Европы гарантий безопасности Украины

Ольга ГлущенкоСреда, 27 августа 2025, 04:46
ISW: Кремль отвергнет предложения США и Европы гарантий безопасности Украины
кремль, иллюстративное фото Getty Images

По мнению аналитиков Института изучения войны (ISW), Кремль не примет предложения Соединенных Штатов и Европы по гарантиям безопасности Украины.

Источник: ISW

Детали: В отчете уточняют, что, по данным FT, в ходе обсуждения гарантий безопасности для Украины представители США сказали европейским собеседникам, что готовы предоставить "стратегические средства".

Дословно из отчета: "Кремль в последние недели неоднократно отвергал присутствие войск из стран НАТО как часть любых гарантий безопасности для Украины".

Однако, по мнению аналитиков, Россия не воспримет подобные гарантии безопасности для Украины.

В этой связи в отчете напоминают, что высокопоставленные кремлевские чиновники неоднократно отвергали западные гарантии безопасности для Украины, а именно присутствие войск из стран НАТО как часть таких гарантий.

Министр иностранных дел России Лавров недавно заявил, что западные государства, включая Соединенные Штаты, не должны отвечать за безопасность Украины после прекращения боевых действий.

Пресс-секретарь Министерства иностранных дел России Мария Захарова также ранее заявила, что Россия "категорически отвергает" "любой сценарий, предусматривающий появление в Украине военного контингента с участием стран НАТО".

Дословно из отчета: "Кремль, вероятно, отвергнет предложение США и Европы по гарантиям безопасности, подобно тому, которое, как сообщается, обсуждают американские и европейские чиновники".

Напомним: Европейские чиновники обсуждают план отправки британских и французских войск в Украину в рамках мирного соглашения, причем около 10 стран готовы предоставить своих военных.

Спецпосланник президента США Кит Келлог заявил, что дипломатическая работа над гарантиями безопасности для Украины продолжается и является очень сложной.

Читайте также: Формула безопасности. Что важно в переговорах Европы с Трампом о гарантиях для Украины

российско-украинская войнагарантии безопасностиISW
