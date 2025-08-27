Прем’єр Канади: Путін боїться зустрічі із Зеленським

На думку прем’єр-міністра Канади Марк Карні, правитель Росії Володимир Путін боїться зустрічатися з президентом України Володимиром Зеленським для обговорення умов припинення війни.

Джерело: Карні на пресконференції, цитує "Укрінформ"

Пряма мова Карні: "…Путін постійно висуває умови та затягує, оскільки боїться цієї зустрічі".

Реклама:

Деталі: За словами Карні, Зеленським готовий зустрітися з Путіним "на будь-якій нейтральній території".

Пряма мова Карні: "Тобто він не очікує візиту Путіна до Києва, але й сам не планує вирушати до Москви для цієї зустрічі. Утім, будь-яке місце (його – ред.) влаштовує".

Деталі: Прем’єр Канади додав, що союзникам важливо продовжувати надавати Україні допомогу, поки ця зустріч не відбудеться.

РЕКЛАМА:

Нагадаємо: Карні не виключає присутність канадських військових в Україні як частину гарантій безпеки в рамках "коаліції рішучих".

Також Канада 24 серпня 2025 року оголосила про те, що профінансує пакет військового обладнання і боєприпасів для України вартістю 500 мільйонів доларів, які постачатимуться зі Сполучених Штатів, в рамках нової ініціативи НАТО "Пріоритетний список потреб України" (PURL).

Карні під час промови в Києві заявив, що Канада вже у вересні передасть Україні озброєння на понад $1 млрд.