Прем’єр Канади: Путін боїться зустрічі із Зеленським

Ольга Глущенко Середа, 27 серпня 2025, 06:44
Марк Карні. Фото: Getty Images

На думку прем’єр-міністра Канади Марк Карні, правитель Росії Володимир Путін боїться зустрічатися з президентом України Володимиром Зеленським для обговорення умов припинення війни.

Джерело: Карні на пресконференції, цитує "Укрінформ"

Пряма мова Карні: "…Путін постійно висуває умови та затягує, оскільки боїться цієї зустрічі".

Деталі: За словами Карні, Зеленським готовий зустрітися з Путіним "на будь-якій нейтральній території".

Пряма мова Карні: "Тобто він не очікує візиту Путіна до Києва, але й сам не планує вирушати до Москви для цієї зустрічі. Утім, будь-яке місце (його – ред.) влаштовує".

Деталі: Прем’єр Канади додав, що союзникам важливо продовжувати надавати Україні допомогу, поки ця зустріч не відбудеться.

Нагадаємо: Карні не виключає присутність канадських військових в Україні як частину гарантій безпеки в рамках "коаліції рішучих".

Також Канада 24 серпня 2025 року оголосила про те, що профінансує пакет військового обладнання і боєприпасів для України вартістю 500 мільйонів доларів, які постачатимуться зі Сполучених Штатів, в рамках нової ініціативи НАТО "Пріоритетний список потреб України" (PURL).

 Карні під час промови в Києві заявив, що Канада вже у вересні передасть Україні озброєння на понад $1 млрд.

