Премьер Канады: Путин боится встречи с Зеленским

Ольга ГлущенкоСреда, 27 августа 2025, 06:44
Премьер Канады: Путин боится встречи с Зеленским
Марк Карни. Фото: Getty Images

По мнению премьер-министра Канады Марка Карни, правитель России Владимир Путин боится встречаться с президентом Украины Владимиром Зеленским для обсуждения условий прекращения войны.

Источник: Карни на пресс-конференции, цитирует "Укринформ"

Прямая речь Карни: "Путин постоянно выдвигает условия и затягивает, поскольку боится этой встречи".

Детали: По словам Карни, Зеленским готов встретиться с Путиным "на любой нейтральной территории".

Прямая речь Карни: Карни: "То есть он не ожидает визита Путина в Киев, но и сам не планирует отправляться в Москву для этой встречи. Впрочем, любое место (его – ред.) устраивает".

Детали: Премьер Канады добавил, что союзникам важно продолжать оказывать Украине помощь, пока эта встреча не состоится.

Напомним: Карни не исключает присутствие канадских военных в Украине как часть гарантий безопасности в рамках "коалиции решительных".

Также Канада 24 августа 2025 года объявила о том, что профинансирует пакет военного оборудования и боеприпасов для Украины стоимостью 500 миллионов долларов, которые будут поставляться из Соединенных Штатов, в рамках новой инициативы НАТО "Приоритетный список потребностей Украины" (PURL).

Карни во время речи в Киеве заявил, что Канада уже в сентябре передаст Украине вооружение на более чем $1 млрд.

Канадароссийско-украинская войнаЗеленскийПутин
