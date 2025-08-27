Удар росіян по Сумах: частина міста досі без світла
Частина міста Суми залишається без електропостачання після російського нічного удару, лікарні та водопостачання працюють на резервному живленні.
Джерело: начальник Сумської міської військової адміністрації Сергій Кривошеєнко в Telegram
Пряма мова очільника МВА: "Наслідки нічної ворожої атаки. Ситуація на ранок. Електропостачання: частина Сум залишається без світла. Енергетики працюють над відновленням. Водопостачання: усі обʼєкти водоканалу знеструмлені, але переведені на аварійно-резервне живлення. Сьогодні вода подаватиметься за графіком з пониженим тиском: з 5:00 до 10:00 та з 18:00 до 22:00. Робота лікарень: заклади охорони здоровʼя – зі світлом, залучені резервні джерела електроенергії".
Деталі: Нині у місті курсують 18 автобусів та 7 тролейбусів на автономному ходу.
За словами Кривошеєнка, найближчим часом на маршрути планують вивести додаткові автобуси.
Передісторія:
- Уночі 27 серпня спочатку в Харкові, а згодом у Сумах та Охтирці лунали вибухи. Начальник Сумської ОВА Олег Григоров повідомив, що є пошкодження об’єктів інфраструктури.