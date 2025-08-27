Все разделы
Удар россиян по Сумам: часть города до сих пор без света

Ирина БалачукСреда, 27 августа 2025, 08:04
Фото иллюстративное из Telegram ГСЧС

Часть города Сумы остается без электроснабжения после российского ночного удара, больницы и водоснабжение работают на резервном питании.

Источник: начальник Сумской городской военной администрации Сергей Кривошеенко в Telegram

Прямая речь главы ГВА: "Последствия ночной вражеской атаки. Ситуация на утро. Электроснабжение: часть Сум остается без света. Энергетики работают над восстановлением. Водоснабжение: все объекты водоканала обесточены, но переведены на аварийно-резервное питание. Сегодня вода будет подаваться по графику с пониженным давлением: с 5:00 до 10:00 и с 18:00 до 22:00. Работа больниц: учреждения здравоохранения – со светом, задействованы резервные источники электроэнергии".

Детали: Сейчас в городе курсируют 18 автобусов и 7 троллейбусов на автономном ходу.

По словам Кривошеенко, в ближайшее время на маршруты планируют вывести дополнительные автобусы.

Предыстория:

Сумыобстрел
