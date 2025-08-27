Вранці 27 серпня російська артилерія вдарила по фермі в селищі Нововоронцовка Херсонської області – загинули 45-річний чоловік і 40-річна жінка.

Джерело: очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін

Пряма мова: "Близько 09:00 російські терористи обстріляли з артилерії ферму у Нововоронцовці".

Деталі: Зазначається, що через ворожу атаку загинули 45-річний чоловік та 40-річна жінка, які працювали на фермі.

Прокудін висловив співчуття їхнім рідним і близьким.

