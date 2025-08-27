Армия РФ ударила по ферме на Херсонщине – погибли двое

Утром 27 августа российская артиллерия ударила по ферме в поселке Нововоронцовка Херсонской области – погибли 45-летний мужчина и 40-летняя женщина.

Источник: глава Херсонской ОВА Александр Прокудин

Прямая речь: "Около 09:00 российские террористы обстреляли из артиллерии ферму в Нововоронцовке".

Детали: Отмечается, что из-за вражеской атаки погибли 45-летний мужчина и 40-летняя женщина, которые работали на ферме.

Прокудин выразил соболезнования их родным и близким.

