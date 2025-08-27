Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Партія "Наш край" вирішила саморозпуститися

Олександр ШумілінСереда, 27 серпня 2025, 16:41
Партія Наш край вирішила саморозпуститися
Один із співголів партії нардеп Антон Кіссе. Фото з його сайту

Політична партія "Наш край" на своєму позачерговому з’їзді вирішила саморозпуститися через завдану їй "критичну репутаційну шкоду".

Джерело: заява партії

Дослівно: "Партія "Наш край" відстояла свою честь та право на діяльність у судах всіх інстанцій, а Верховний Суд України визнав проукраїнську позицію партії та поставив крапку у спробах її знищити. Разом з тим, позачерговий 40-й з’їзд політичної партії "Наш край" ухвалив рішення про саморозпуск партії".

Реклама:

Деталі: В партії заявили, що їй завдано "критичної репутаційної шкоди" і наголосили, що з перших днів повномасштабного вторгнення Росії "926 партійців пішли на фронт добровольцями, а за 10 років активної діяльності партії не знайшлось ні одного вислову на користь РФ".

"Війна – це завжди момент істини, коли в людях проявляються найкращі або найгірші риси. Одні звершують героїчні, патріотичні вчинки, а інші стають боягузами і зрадниками. Життя показало, що в кожній державній установі і політичній силі є й ті, й інші. Недопустимо, щоб кілька зрадників або колаборантів кидали тінь недовіри на всю організацію, до якої вони належали. Герої, які воюють на фронті, повинні отримати нагороди і відзнаки, а колаборанти – терміни ув’язнення.

Ми впевнені: відповідальність за зраду чи колабораціонізм має бути персональною. У будь-якій політичній силі можуть траплятися люди, які обрали шлях зради, і вони мають понести заслужене покарання. Партія відразу виключила зі своїх лав осіб, які зрадили інтереси країни. Але їхні вчинки не можуть кидати тінь на десятки тисяч чесних людей – на 10 тисяч членів партії та майже 1700 депутатів місцевих рад, що представляли "Наш край", працюють для громад, воюють і волонтерять", - йдеться у заяві.

РЕКЛАМА:

Як пише портал "Чесно", ща словами деяких ЗМІ, журналістів та політологів, "Наш край" підтримували в Адміністрації президента Петра Порошенка, щоб не дати іншій проросійській партії "Опозиційному блоку" отримати контроль над місцевими радами на сході та півдні у 2015 році. Самі представники партії заперечували такий зв'язок. 

Співголовами "Нашого граю" стали екснардепи Антон Кіссе, Олександр Мазурчак, Юрій Гранатуров, Олександр Фельдман, Сергій Кальцев та Сергій Шахов. Харківських бізнесменів Фельдмана та Олександра Ярославського, крім того називали головними фінансистами "Нашого краю". 

Передісторія:

  • У 2024 році Восьмий апеляційний адміністративний суд задовольнив позов Міністерства юстиції та заборонив діяльність політичної партії "Наш край".
  • У 2025 році Верховний Суд скасував рішення про цю заборону.
  • За даними руху "Чесно", частина політиків від "Нашого краю" перейшли на сторону окупантів на Донбасі та очолили окупаційні органи влади.
  • На місцевих виборах 2020 року партія "Наш край" посіла сьоме місце, отримавши 1937 мандатів у місцевих радах.

партіїВерховна Рада
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
Партія "Наш край" вирішила саморозпуститися
Кабмін дозволив виїзд за кордон жінкам-депутаткам місцевих рад, але є винятки
документУряд оприлюднив постанову про виїзд за кордон чоловіків 18-22 роки
У Польщі готують альтернативний проєкт закону про обмеження допомоги українцям
Росія завдала значних ушкоджень газотранспортній інфраструктурі на Полтавщині
Росіяни винесли мирну пропозицію по Донецькій області – Віткофф
Усі новини...
партії
Понад 130 партій не подали звіти за другий квартал і будуть покарані – НАЗК
Привид виборів. Як і хто в Україні продає політичні партії
"Альтернатива для Німеччини" вперше очолила рейтинг партій країни
Останні новини
18:31
Майбутня прем’єрка Литви відповіла, що думає про відправку військ в Україну
18:29
У Тернополі лікар взяв з військового гроші за безоплатну операцію: це вже друге його кримінальне провадження
18:29
У Криму склали адмінпротокол проти журналістки Лутфіє Зудієвої за "діяльність іноземного агента"
18:18
У Мексиці на свято до підлітки не прийшли гості: небайдужі організували їй масштабну вечірку на стадіоні
18:12
В Україну повертається температура +30°
18:08
Студенти можуть зареєструвати місце проживання у гуртожитку через "Дію": як це зробити
17:56
Уряд Орбана оскаржує рішення щодо росактивів, ухвалене в обхід Угорщини
17:53
Лузан встановила національний рекорд за кількістю нагород на одному чемпіонаті світу
17:52
Трамп митами у 50% знищив вигоду, яку Індія отримала від нафти РФ
17:50
У липні в Україні поменшало корів: які причини
Усі новини...
Реклама:
Реклама: