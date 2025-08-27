Партія "Наш край" вирішила саморозпуститися

Політична партія "Наш край" на своєму позачерговому з’їзді вирішила саморозпуститися через завдану їй "критичну репутаційну шкоду".

Джерело: заява партії

Дослівно: "Партія "Наш край" відстояла свою честь та право на діяльність у судах всіх інстанцій, а Верховний Суд України визнав проукраїнську позицію партії та поставив крапку у спробах її знищити. Разом з тим, позачерговий 40-й з’їзд політичної партії "Наш край" ухвалив рішення про саморозпуск партії".

Реклама:

Деталі: В партії заявили, що їй завдано "критичної репутаційної шкоди" і наголосили, що з перших днів повномасштабного вторгнення Росії "926 партійців пішли на фронт добровольцями, а за 10 років активної діяльності партії не знайшлось ні одного вислову на користь РФ".

"Війна – це завжди момент істини, коли в людях проявляються найкращі або найгірші риси. Одні звершують героїчні, патріотичні вчинки, а інші стають боягузами і зрадниками. Життя показало, що в кожній державній установі і політичній силі є й ті, й інші. Недопустимо, щоб кілька зрадників або колаборантів кидали тінь недовіри на всю організацію, до якої вони належали. Герої, які воюють на фронті, повинні отримати нагороди і відзнаки, а колаборанти – терміни ув’язнення.

Ми впевнені: відповідальність за зраду чи колабораціонізм має бути персональною. У будь-якій політичній силі можуть траплятися люди, які обрали шлях зради, і вони мають понести заслужене покарання. Партія відразу виключила зі своїх лав осіб, які зрадили інтереси країни. Але їхні вчинки не можуть кидати тінь на десятки тисяч чесних людей – на 10 тисяч членів партії та майже 1700 депутатів місцевих рад, що представляли "Наш край", працюють для громад, воюють і волонтерять", - йдеться у заяві.

РЕКЛАМА:

Як пише портал "Чесно", ща словами деяких ЗМІ, журналістів та політологів, "Наш край" підтримували в Адміністрації президента Петра Порошенка, щоб не дати іншій проросійській партії "Опозиційному блоку" отримати контроль над місцевими радами на сході та півдні у 2015 році. Самі представники партії заперечували такий зв'язок.

Співголовами "Нашого граю" стали екснардепи Антон Кіссе, Олександр Мазурчак, Юрій Гранатуров, Олександр Фельдман, Сергій Кальцев та Сергій Шахов. Харківських бізнесменів Фельдмана та Олександра Ярославського, крім того називали головними фінансистами "Нашого краю".

Передісторія: