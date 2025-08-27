Партия "Наш край" решила самораспуститься

Политическая партия "Наш край" на своем внеочередном съезде решила самораспуститься из-за нанесенного ей "критического репутационного ущерба".

Источник: заявление партии

Дословно: "Партия "Наш край" отстояла свою честь и право на деятельность в судах всех инстанций, а Верховный Суд Украины признал проукраинскую позицию партии и поставил точку в попытках ее уничтожить. Вместе с тем, внеочередной 40-й съезд политической партии "Наш край" принял решение о самороспуске партии".

Реклама:

Детали: В партии заявили, что ей нанесен "критический репутационный ущерб" и подчеркнули, что с первых дней полномасштабного вторжения России "926 партийцев ушли на фронт добровольцами, а за 10 лет активной деятельности партии не было ни одного высказывания в пользу РФ".

"Война — это всегда момент истины, когда в людях проявляются лучшие или худшие черты. Одни совершают героические, патриотические поступки, а другие становятся трусами и предателями. Жизнь показала, что в каждом государственном учреждении и политической силе есть и те, и другие. Недопустимо, чтобы несколько предателей или коллаборационистов бросали тень недоверия на всю организацию, к которой они принадлежали. Герои, воюющие на фронте, должны получить награды и знаки отличия, а коллаборационисты – сроки заключения.

Мы уверены: ответственность за предательство или коллаборационизм должна быть персональной. В любой политической силе могут встречаться люди, которые выбрали путь предательства, и они должны понести заслуженное наказание. Партия сразу исключила из своих рядов лиц, предавших интересы страны. Но их поступки не могут бросать тень на десятки тысяч честных людей – на 10 тысяч членов партии и почти 1700 депутатов местных советов, представлявших "Наш край", работающих для общин, воюющих и волонтеров", – говорится в заявлении.

РЕКЛАМА:

Как пишет портал "Чесно", по словам некоторых СМИ, журналистов и политологов, "Наш край" поддерживали в Администрации президента Петра Порошенко, чтобы не дать другой пророссийской партии "Оппозиционному блоку" получить контроль над местными советами на востоке и юге в 2015 году. Сами представители партии отрицали такую связь.

Сопредседателями "Нашего края" стали экс-нардепы Антон Киссе, Александр Мазурчак, Юрий Гранатуров, Александр Фельдман, Сергей Кальцев и Сергей Шахов. Харьковских бизнесменов Фельдмана и Александра Ярославского, кроме того, называли главными финансистами "Нашего края".

Предыстория: