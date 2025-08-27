Усі розділи
Сійярто анонсував відновлення "у тестовому форматі" поставок через атаковану ЗСУ "Дружбу"

Олег Павлюк, Валентина РоманенкоСереда, 27 серпня 2025, 18:56
Сійярто анонсував відновлення у тестовому форматі поставок через атаковану ЗСУ Дружбу
Петер Сійярто. фото з Facebook політика

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що постачання російської нафти трубопроводом "Дружба", нещодавно атакованого Силами оборони України, відновиться в обмеженому режимі.

Джерело: Сійярто у Facebook, цитує "Європейська правда"

Деталі: За словами міністра, пошкодження "Дружби" після українських атак "цього разу були настільки значними, що відновлювальні роботи займуть кілька днів".

"Завдяки напруженій роботі вдалося знайти технологічне рішення, завдяки якому з завтрашнього дня (28 серпня. – ред.) можна буде відновити постачання нафти до Угорщини, спочатку в тестовому режимі, в невеликих обсягах", – додав він.

Глава угорського МЗС сказав, що "продовжує вважати скандальними" заяви деяких неназваних угорських політиків, що "виправдовують українців, які підірвали трубопровід".

"Водночас ми закликаємо Україну надалі не атакувати нафтопровід, що веде до Угорщини, і не ставити під загрозу безпеку енергопостачання нашої країни!" – завершив свій допис Сійярто.

Передісторія:

  • Атаки на "Дружбу" раніше стали предметом заочної перепалки глав МЗС України та Угорщини.
  • 24 серпня Володимир Зеленський підтвердив версію "Європейської правди" про зв'язок між ударами по нафтопроводу "Дружба", що забезпечує постачання російської нафти в Угорщину, та українсько-угорського діалогу, де головним питанням є вето Орбана на рішення у рамках підготовки до вступу України в ЄС.

