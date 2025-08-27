Сийярто анонсировал возобновление "в тестовом формате" поставок через атакованную ВСУ "Дружбу"

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что поставки российской нефти по трубопроводу "Дружба", недавно атакованному Силами обороны Украины, возобновятся в ограниченном режиме.

Источник: Сийярто в Facebook, цитирует "Европейская правда"

Детали: По словам министра, повреждения "Дружбы" после украинских атак "на этот раз были настолько значительными, что восстановительные работы займут несколько дней".

Реклама:

"Благодаря напряженной работе удалось найти технологическое решение, благодаря которому с завтрашнего дня (28 августа. – ред.) можно будет возобновить поставки нефти в Венгрию, сначала в тестовом режиме, в небольших объемах", – добавил он.

Глава венгерского МИД сказал, что "продолжает считать скандальными" заявления некоторых неназванных венгерских политиков, "оправдывающих украинцев, взорвавших трубопровод".

"В то же время мы призываем Украину в дальнейшем не атаковать нефтепровод, ведущий в Венгрию, и не ставить под угрозу безопасность энергоснабжения нашей страны!" – завершил свой пост Сийярто.

РЕКЛАМА:

Предыстория:

Атаки на "Дружбу" ранее стали предметом заочной перепалки глав МИД Украины и Венгрии.

24 августа Владимир Зеленский подтвердил версию "Европейской правды" о связи между ударами по нефтепроводу "Дружба", обеспечивающему поставки российской нефти в Венгрию, и украинско-венгерским диалогом, где главным вопросом является вето Орбана на решение в рамках подготовки к вступлению Украины в ЕС.

Читайте также: Энергетическая "дуэль" с Орбаном: насколько весомы аргументы Украины и Венгрии.