Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Сийярто анонсировал возобновление "в тестовом формате" поставок через атакованную ВСУ "Дружбу"

Олег Павлюк, Валентина РоманенкоСреда, 27 августа 2025, 18:56
Сийярто анонсировал возобновление в тестовом формате поставок через атакованную ВСУ Дружбу
Петер Сийярто. Фото из Facebook политика

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что поставки российской нефти по трубопроводу "Дружба", недавно атакованному Силами обороны Украины, возобновятся в ограниченном режиме.

Источник: Сийярто в Facebook, цитирует "Европейская правда"

Детали: По словам министра, повреждения "Дружбы" после украинских атак "на этот раз были настолько значительными, что восстановительные работы займут несколько дней".

Реклама:

"Благодаря напряженной работе удалось найти технологическое решение, благодаря которому с завтрашнего дня (28 августа. – ред.) можно будет возобновить поставки нефти в Венгрию, сначала в тестовом режиме, в небольших объемах", – добавил он.

Глава венгерского МИД сказал, что "продолжает считать скандальными" заявления некоторых неназванных венгерских политиков, "оправдывающих украинцев, взорвавших трубопровод".

"В то же время мы призываем Украину в дальнейшем не атаковать нефтепровод, ведущий в Венгрию, и не ставить под угрозу безопасность энергоснабжения нашей страны!" – завершил свой пост Сийярто.

РЕКЛАМА:

Предыстория:

  • Атаки на "Дружбу" ранее стали предметом заочной перепалки глав МИД Украины и Венгрии.
  • 24 августа Владимир Зеленский подтвердил версию "Европейской правды" о связи между ударами по нефтепроводу "Дружба", обеспечивающему поставки российской нефти в Венгрию, и украинско-венгерским диалогом, где главным вопросом является вето Орбана на решение в рамках подготовки к вступлению Украины в ЕС.

Читайте также: Энергетическая "дуэль" с Орбаном: насколько весомы аргументы Украины и Венгрии.

ВенгрияРосcиявойнанефть
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
Обновлено от 21:51Россия атакует Киев дронами и баллистикой, есть повреждения и вызовы экстренных служб
СМИ: Германии считают, что идентифицировали всех причастных к взрывам на "Северных потоках"
видеоВ Деснянском районе Киева произошел спор между главой РГА и заместителем главы КГГА
Стефанишина официально стала послом Украины в США
Партия "Наш край" решила самораспуститься
Кабмин разрешил выезд за границу женщинам-депутатам местных советов, но есть исключения
Все новости...
Венгрия
Правительство Орбана обжалует решение по росактивам, принятое в обход Венгрии
Глава МИД Венгрии снова угрожает Украине остановкой поставок электроэнергии
Орбан пригрозил "последствиями" за слова Зеленского о "Дружбе"
Последние новости
03:40
ОбновленоПо всей Украине – воздушная тревога из-за взлета российского МиГ-31К
03:34
Из-за вражеской атаки и обесточивания железной дороги задерживается ряд поездов – УЗ
03:04
За два года Европа в шесть раз нарастила производство боеприпасов – Рютте
03:02
Обновлено от 21:51Россия атакует Киев дронами и баллистикой, есть повреждения и вызовы экстренных служб
02:20
В Украине объявляли масштабную воздушную тревогу
01:56
бильярдТрамп проиграл контру, Уильямс выбил Селби: результаты матчей Wuhan Open
01:20
Нападавший предупреждал о стрельбе в католической школе США на русском языке – СМИ
00:48
Временное правительство Нидерландов пережило попытку вотума недоверия
00:40
Куда деваются носки и еще шесть (не)разгаданных тайн стирки
00:20
Россия и Китай впервые провели совместное подводное патрулирование в Тихом океане
Все новости...
Реклама:
Реклама: