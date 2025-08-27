Усі розділи
Стефанішина офіційно стала послом України в США

Валентина РоманенкоСереда, 27 серпня 2025, 19:55
Стефанішина офіційно стала послом України в США
Ольга Стефанішина. фото Офісу президента

Президент Володимир Зеленський підписав указ про призначення ексвіцепрем'єрки з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольги Стефанішиної послом України у Сполучених Штатах.

Джерело: вечірнє звернення глави держави в соцмережах

Пряма мова: "Щойно говорив з Ольгою Стефанішиною – тепер уже новим послом України в Сполучених Штатах Америки. Формальні процедури завершені – сьогодні я підписав указ про призначення посла.

Визначив ключові завдання для оновлення роботи нашого посольства, і головне – реалізувати повністю всі домовленості з Вашингтона – домовленості наші з президентом Трампом, і передусім в оборонній сфері. Багато в чому саме від відносин з Америкою залежить довготривале гарантування безпеки України.

На столі – дві українські пропозиції, це сильні пропозиції. Це угода про зброю для України, це угода про сучасні дрони для Сполучених Штатів. І ми розраховуємо на швидкий рух у відносинах".

Деталі: Зеленський подякував Оксані Маркаровій, яка представляла Україну у Вашингтоні протягом усіх років повномасштабної війни. Президент зазначив, що запропонував Маркаровій і надалі бути в команді.

Що передувало: У липні президент Зеленський підписав указ про призначення ексвіцепрем'єрки з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольги Стефанішиної Спеціальною уповноваженою президента України з питань розвитку співробітництва зі Сполученими Штатами Америки. Президент зазначав, що в цьому статусі Стефанішина працюватиме, щоб не втрачати темпу у відносинах з Америкою, поки тривають всі належні процедури погодження з Вашингтоном її кандидатури на посаду посла України в Сполучених Штатах.

СШАМЗСЗеленський
