Стефанишина официально стала послом Украины в США

Президент Владимир Зеленский подписал указ о назначении экс-вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольги Стефанишиной послом Украины в Соединенных Штатах.

Источник: вечернее обращение главы государства в соцсетях

Прямая речь: "Только что говорил с Ольгой Стефанишиной – теперь уже новым послом Украины в Соединенных Штатах Америки. Формальные процедуры завершены – сегодня я подписал указ о назначении посла.

Определил ключевые задачи для обновления работы нашего посольства, и главное – реализовать полностью все договоренности с Вашингтоном – наши договоренности с президентом Трампом, и прежде всего в оборонной сфере. Во многом именно от отношений с Америкой зависит долгосрочное обеспечение безопасности Украины".

На столе – два украинских предложения, это сильные предложения. Это соглашение об оружии для Украины, это соглашение о современных дронах для Соединенных Штатов. И мы рассчитываем на быстрое движение в отношениях".

Детали: Зеленский поблагодарил Оксану Маркарову, которая представляла Украину в Вашингтоне на протяжении всех лет полномасштабной войны. Президент отметил, что предложил Маркаровой и в дальнейшем оставаться в команде.

Что предшествовало: В июле президент Зеленский подписал указ о назначении экс-вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольги Стефанишиной Специальным уполномоченным президента Украины по вопросам развития сотрудничества с Соединенными Штатами Америки. Президент отмечал, что в этом статусе Стефанишина будет работать, чтобы не терять темпа в отношениях с Америкой, пока продолжаются все необходимые процедуры согласования с Вашингтоном ее кандидатуры на должность посла Украины в Соединенных Штатах.