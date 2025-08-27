Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Стефанишина официально стала послом Украины в США

Валентина РоманенкоСреда, 27 августа 2025, 19:55
Стефанишина официально стала послом Украины в США
Ольга Стефанишина. Фото Офиса президента

Президент Владимир Зеленский подписал указ о назначении экс-вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольги Стефанишиной послом Украины в Соединенных Штатах.

Источник: вечернее обращение главы государства в соцсетях

Прямая речь: "Только что говорил с Ольгой Стефанишиной – теперь уже новым послом Украины в Соединенных Штатах Америки. Формальные процедуры завершены – сегодня я подписал указ о назначении посла.

Реклама:

Определил ключевые задачи для обновления работы нашего посольства, и главное – реализовать полностью все договоренности с Вашингтоном – наши договоренности с президентом Трампом, и прежде всего в оборонной сфере. Во многом именно от отношений с Америкой зависит долгосрочное обеспечение безопасности Украины".

На столе – два украинских предложения, это сильные предложения. Это соглашение об оружии для Украины, это соглашение о современных дронах для Соединенных Штатов. И мы рассчитываем на быстрое движение в отношениях".

РЕКЛАМА:

Детали: Зеленский поблагодарил Оксану Маркарову, которая представляла Украину в Вашингтоне на протяжении всех лет полномасштабной войны. Президент отметил, что предложил Маркаровой и в дальнейшем оставаться в команде.

Что предшествовало: В июле президент Зеленский подписал указ о назначении экс-вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольги Стефанишиной Специальным уполномоченным президента Украины по вопросам развития сотрудничества с Соединенными Штатами Америки. Президент отмечал, что в этом статусе Стефанишина будет работать, чтобы не терять темпа в отношениях с Америкой, пока продолжаются все необходимые процедуры согласования с Вашингтоном ее кандидатуры на должность посла Украины в Соединенных Штатах.

СШАМИДЗеленский
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
Зеленский: В пятницу Ермак и Умеров будут говорить с командой Трампа о гарантиях безопасности
видеоВ Деснянском районе Киева произошел спор между главой РГА и заместителем главы КГГА
Стефанишина официально стала послом Украины в США
Партия "Наш край" решила самораспуститься
Кабмин разрешил выезд за границу женщинам-депутатам местных советов, но есть исключения
документКабмин обнародовал постановление о выезде за границу мужчин 18-22 лет
Все новости...
США
В США произошла стрельба в католической школе: погибли двое детей, есть пострадавшие
Подсказал, как завязывать петлю: в США родители юноши, покончившего с собой, судятся с разработчиками ChatGPT
Большинство американцев за жесткие санкции против "друзей" Кремля – Reuters
Последние новости
22:50
10 советов родителям от учителей перед стартом учебного года
22:41
Владелец TikTok стал крупнейшей соцсетью в мире по доходам
22:20
Российский FPV-дрон атаковал "скорую" в Купянске Харьковской области, двое раненых
22:09
США продлили разрешение на импорт некоторых алмазов российского происхождения
21:52
формула-1Ферстаппен принимает: история легендарной трассы Зандворт, где состоится Гран-при Нидерландов
21:51
В Киеве работает ПВО: Россия запустила ударные беспилотники
21:42
Конкурент NVIDIA добавил $40 миллиардов к капитализации благодаря росту доходов на 4000%
21:23
"Надежный и модный атрибут": в Германии раскритиковали сайт за продажу хиджабов для девочек
21:05
Кризис на горизонте: Путину доложили о резком замедлении экономики РФ
20:59
В Евросоюзе обсуждают ограничения против России, чтобы агрессор не мог обходить санкции
Все новости...
Реклама:
Реклама: