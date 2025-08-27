Усі розділи
Валентина РоманенкоСереда, 27 серпня 2025, 20:22
Зеленський: У п'ятницю Єрмак і Умєров говоритимуть із командою Трампа про гарантії безпеки
Єрмак, Зеленський і Умєров в кабінеті президента. фото ОП

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак і секретар РНБО Рустем Умєров у п'ятницю проведуть зустріч із командою президента США Дональда Трампа в Нью-Йорку.

Джерело: президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні 27 серпня

Пряма мова: "Завтра – зустрічі у Швейцарії. У п’ятницю – Сполучені Штати Америки, Нью-Йорк, зустрічі з командою президента Трампа. Будуть залучені всі, хто працює над змістом безпекових гарантій – військові, політичні, економічні компоненти гарантій безпеки.

Завдання – прискоритись максимально, щоб це було теж важелем – важелем впливу: росіяни мають бачити, наскільки серйозно світ налаштований та наскільки поганими будуть наслідки для Росії, якщо війна буде продовжуватись".

Деталі: Зеленський зазначив, що всі бачать дуже нахабні негативні сигнали з Москви щодо перемовин: росіяни не збираються виконувати те, що обіцяли. Президент закликав до посилення тиску на державу-агресора.

Що передувало: Агентство Bloomberg з посиланням на анонімне джерело повідомило, що на переговорах зі спецпосланцем президента США Стівом Віткоффом, які плануються цього тижня, українська делегація говоритиме про гарантії безпеки для України та про можливість зустрічі Зеленського й Путіна.

Передісторія:

