Зеленский: В пятницу Ермак и Умеров будут говорить с командой Трампа о гарантиях безопасности

Глава Офиса президента Андрей Ермак и секретарь СНБО Рустем Умеров в пятницу проведут встречу с командой президента США Дональда Трампа в Нью-Йорке.

Источник: президент Владимир Зеленский в вечернем обращении 27 августа

Прямая речь: "Завтра – встречи в Швейцарии. В пятницу – Соединенные Штаты Америки, Нью-Йорк, встречи с командой президента Трампа. Будут привлечены все, кто работает над содержанием гарантий безопасности – военные, политические, экономические компоненты гарантий безопасности.

Реклама:

Задача – ускориться максимально, чтобы это было также рычагом – рычагом влияния: россияне должны видеть, насколько серьезно настроен мир и насколько плохими будут последствия для России, если война будет продолжаться".

Детали: Зеленский отметил, что все видят очень наглые негативные сигналы из Москвы относительно переговоров: россияне не собираются выполнять то, что обещали. Президент призвал к усилению давления на государство-агрессора.

Что предшествовало: Агентство Bloomberg со ссылкой на анонимный источник сообщило, что на переговорах со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом, которые планируются на этой неделе, украинская делегация будет говорить о гарантиях безопасности для Украины и о возможности встречи Зеленского и Путина.

РЕКЛАМА:

Предыстория: