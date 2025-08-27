Зеленский: В пятницу Ермак и Умеров будут говорить с командой Трампа о гарантиях безопасности
Глава Офиса президента Андрей Ермак и секретарь СНБО Рустем Умеров в пятницу проведут встречу с командой президента США Дональда Трампа в Нью-Йорке.
Источник: президент Владимир Зеленский в вечернем обращении 27 августа
Прямая речь: "Завтра – встречи в Швейцарии. В пятницу – Соединенные Штаты Америки, Нью-Йорк, встречи с командой президента Трампа. Будут привлечены все, кто работает над содержанием гарантий безопасности – военные, политические, экономические компоненты гарантий безопасности.
Задача – ускориться максимально, чтобы это было также рычагом – рычагом влияния: россияне должны видеть, насколько серьезно настроен мир и насколько плохими будут последствия для России, если война будет продолжаться".
Детали: Зеленский отметил, что все видят очень наглые негативные сигналы из Москвы относительно переговоров: россияне не собираются выполнять то, что обещали. Президент призвал к усилению давления на государство-агрессора.
Что предшествовало: Агентство Bloomberg со ссылкой на анонимный источник сообщило, что на переговорах со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом, которые планируются на этой неделе, украинская делегация будет говорить о гарантиях безопасности для Украины и о возможности встречи Зеленского и Путина.
Предыстория:
- Уиткофф анонсировал встречу в Нью-Йорке с украинской делегацией на этой неделе.
- 25 августа президент Украины Владимир Зеленский анонсировал встречу украинской и американской команд в конце текущей недели для обсуждения возможности будущих переговоров между Украиной и РФ.
- Накануне президент США Дональд Трамп предупредил о риске "экономической войны", если он не сможет заставить Путина прекратить войну в Украине.