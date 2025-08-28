Через ворожу атаку в Києві – четверо загиблих, серед них діти

Близько 5 години ранку КМВА опублікувала оперативну інформацію про наслідки комбінованої ворожої атаки на Київ: троє загиблих, серед яких дитина, є постраждалі, кількість яких зростає.

Джерело: КМВА, мер Києва Віталій Кличко, міністр внутрішніх справ Ігор Клименко

Деталі: У КМВА зазначили, що внаслідок ворожої атаки зафіксовані численні пошкодження, є потерпілі та загиблий.

Реклама:

Дарницький район: пошкодження на щонайменше 6 локаціях. У тому числі значні пошкодження в житлових 5-, 16-типоверхових будинках. Є значні руйнування, триває рятувальна операція. Також постраждав приватний житловий будинок. Крім цього, ушкоджений дитячий садочок.

Дніпровський район: постраждала житлова 25-типоверхівка, пошкоджені приватні автомобілі у дворах. Виникла пожежа в офісній будівлі.

Дослівно КМВА: "Продовжує надходити інформація про нові локації з пошкодженнями в районі".

РЕКЛАМА:

Деталі: Солом’янський район: постраждав приватний житловий будинок.

Шевченківський район: пошкодження на щонайменше трьох локаціях. У тому числі постраждала офісна будівля.

Дослівно КМВА: "За оперативною інформацією, один чоловік загинув та щонайменше п’ятеро постраждалих отримали травми різного ступеня тяжкості. Постійно надходять нові дані".

"За оперативною інформацією, кількість загиблих зросла до 3 осіб, постраждалих – 9. У тому числі серед загиблих – дитина.

Інформація уточнюється".

Деталі: Згодом у КМВА повідомили, що кількість постраждалих зросла до 12, серед них є діти і підлітки.

Пізніше Кличко інформував про 18 постраждалих і влучання у торговельний центр у Києві.

Станом на 6:14 у КМВА повідомили, що зафіксовані наслідки атаки на понад 20 локаціях в Дарницькому, Дніпровському, Соломʼянському, Шевченківському, Голосіївському, Оболонському та Деснянському районах.

Крім того, за оперативною інформацією, щонайменше троє киян загинули та 24 постраждалих отримали травми різного ступеня тяжкості. Серед загиблих - 14-тирічна дівчина. Серед постраждалих щонайменше пʼятеро дітей, від 7 до 17 років.

Оновлено: За інформацією Клименка, наразі кількість загиблих внаслідок атаки на столицю зросла до 4.

Пряма мова Клименка о 6:22: "Станом на зараз 4 загиблих, серед яких 2 дітей, та понад 20 поранених.

На одній із локацій працюємо з Головою ДСНС. Рятувально-пошукові операції в активній фазі. Оперативна обстановка динамічно змінюється. Залучаємо авіацію ДСНС до гасіння пожеж".