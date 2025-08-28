Из-за вражеской атаки в ​​Киеве – четверо погибших, среди них дети

Около 5 часов утра КГВА опубликовала оперативную информацию о последствиях комбинированной вражеской атаки на Киев: трое погибших, среди которых ребенок, есть пострадавшие, количество которых растет.

Источник: КГВА, мэр Киева Виталий Кличко, министр внутренних дел Игорь Клименко

Детали: В КГВА отметили, что в результате вражеской атаки зафиксированы многочисленные повреждения, пострадавшие и погибшие.

Дарницкий район: повреждения по меньшей мере 6 локациях. В том числе значительные повреждения в жилых 5-, 16-ти этажных домах. Есть значительные разрушения, идет спасательная операция. Также пострадал частный жилой дом. Кроме этого, поврежден детский сад.

Днепровский район: пострадала жилая 25-этажка, повреждены частные автомобили во дворах. Возник пожар в офисном здании.

Дословно КГВА: "Продолжает поступать информация о новых локациях с повреждениями в районе".

Детали: Соломенский район: пострадал частный жилой дом.

Шевченковский район: повреждения по меньшей мере на трех локациях. Среди них пострадало офисное здание.

Дословно КГВА: "По оперативной информации, один человек погиб и по меньшей мере пятеро пострадавших получили травмы разной степени тяжести. Постоянно поступают новые данные".

"По оперативной информации, количество погибших выросло до 3 человек, пострадавших – 9. В том числе среди погибших – ребенок.

Информация уточняется".

Детали: Позже в КГВА сообщили, что количество пострадавших выросло до 12, среди них есть дети и подростки.

Позже Кличко информировал о 18 пострадавших и попадание в торговый центр в Киеве.

Кроме того, по оперативной информации, по меньшей мере трое киевлян погибли и 24 пострадавших получили травмы разной степени тяжести. Среди погибших – 14-летняя девушка. Среди пострадавших по меньшей мере пятеро детей от 7 до 17 лет.

Обновлено: По информации Клименко, в настоящее время количество погибших в результате атаки на столицу возросло до 4.

Прямая речь Клименко в 6:22: "По состоянию на данный момент 4 погибших, среди которых 2 детей, и более 20 раненых.

На одной из локаций работаем с председателем ГСЧС. Спасательно-поисковые операции в активной фазе. Оперативная обстановка динамически меняется. Привлекаем авиацию ГСЧС к тушению пожаров".