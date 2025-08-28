Усі розділи
У Києві під завалами будинку шукають ще мінімум 3 людей – Клименко

Ірина БалачукЧетвер, 28 серпня 2025, 07:16
У Києві під завалами будинку шукають ще мінімум 3 людей – Клименко
ФОТО З TELEGRAM ГОЛОВИ ДАРНИЦЬКОЇ РВА ОЛЕКСАНДРА КОВТУНОВА

Рятувальники продовжують розбирати завали 5-поверхового будинку на вулиці Бориспільській у Дарницькому районі Києва, під ними ще може бути щонайменше 3 людини, повідомив глава МВС Ігор Клименко.

Джерело: міністр в ефірі марафону новин вранці 28 серпня

Пряма мова Клименка: "Перебуваємо на вулиці Бориспільській, де пошкоджено 5 поверховий будинок. 3-й під’їзд знищений ворожою ракетою. Піротехніки ДСНС знайшли уламки ракети, тип коментуватимуть військові.

Можемо підтвердити загибель 3 осіб на цій локації, загалом по Києву загинуло 4 людини. Але є інформація, що тут ще мінімум 3 тіла може бути під завалами". 

 
Фото з telegram голови Дарницької РВА Олександра Ковтунова 

Деталі: За словами міністра, ракета зайшла в районі 3-4 поверху 5-поверхівки.

Він додав, що на Бориспільській рятувальники деблокували живу жінку і двох чоловіків.

"Вони вижили, але в тяжкому стані в медичних закладах", – зазначив Клименко. 

 
Фото з telegram голови Дарницької РВА Олександра Ковтунова 

Працює по Києву на 20 локаціях понад 500 рятувальників та понад 100 одиниць техніки.

Близько 25 людей постраждали внаслідок російського удару. 

Передісторія:

Київракетний удар
