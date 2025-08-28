В Киеве под завалами дома ищут еще минимум 3 человека – Клименко

Спасатели продолжают разбирать завалы 5-этажного дома на улице Бориспольской в Дарницком районе Киева, под ними еще может быть не менее 3 человек, сообщил глава МВД Игорь Клименко.

Источник: министр в эфире марафона новостей утром 28 августа

Прямая речь Клименко: "Находимся на улице Бориспольской, где поврежден 5-этажный дом. 3-й подъезд уничтожен вражеской ракетой. Пиротехники ГСЧС нашли обломки ракеты, тип будут комментировать военные.

Можем подтвердить гибель 3 человек на этой локации, всего по Киеву погибло 4 человека. Но есть информация, что здесь еще минимум 3 тела могут быть под завалами".

ФОТО ИЗ TELEGRAM ГЛАВЫ ДАРНИЦКОЙ РГА АЛЕКСАНДРА КОВТУНОВА

Детали: По словам министра, ракета попала в районе 3-4 этажа 5-этажного дома.

Он добавил, что на Бориспольской спасатели деблокировали живую женщину и двух мужчин.

ФОТО ИЗ TELEGRAM ГЛАВЫ ДАРНИЦКОЙ РГА АЛЕКСАНДРА КОВТУНОВА

"Они выжили, но находятся в тяжелом состоянии в медицинских учреждениях", – отметил Клименко.

По Киеву на 20 локациях работает более 500 спасателей и более 100 единиц техники.

Около 25 человек пострадали в результате российского удара.

Предыстория: