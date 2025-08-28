Усі розділи
Росіяни вдарили по парку потягів Інтерсіті+: вирувала пожежа

Ірина БалачукЧетвер, 28 серпня 2025, 07:24
Росіяни вдарили по парку потягів Інтерсіті+: вирувала пожежа
Фото УЗ

Уночі 28 серпня російські загарбники завдали удару по парку потягів Укрзалізниці – спалахнула пожежа, пошкоджено рухомий склад.

Джерело: УЗ в Telegram

Дослівно Укрзалізниця: "Цієї ночі російські війська здійснили цілеспрямований удар по цивільному пасажирському рухомому складу. Під ударом був, зокрема, парк швидкісних поїздів Інтерсіті+. Завдяки злагодженим діям залізничників – працівників депо – загорання на об’єкті вдалося ліквідувати. Один поїзд суттєво ушкоджено".

Деталі: В УЗ зазначили, що працівники перебували в укриттях, тому минулося без постраждалих.

"Ми робимо все можливе, аби максимальна кількість поїздів вийшла у рейси. Жоден рейс не буде скасований: для цього виводимо підмінний рухомий склад. Про затримки інформуватимемо, адже також триває відновлення ушкодженої інфраструктури", – зазначили в залізниці.

Там також нагадали, що через пошкодженнями інфраструктури залізничного вузла у Козятині, низка поїздів ще прямує зміненим маршрутом.

Актуальну інформацію про затримку поїздів можна переглянути тут.

Передісторія:

Укрзалізницябезпілотникиракетний удар
