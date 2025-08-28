Россияне нанесли удар по парку поездов Интерсити+: бушевал пожар
Ночью 28 августа российские захватчики нанесли удар по парк поездов Укрзализныци – вспыхнул пожар, поврежден подвижной состав.
Источник: УЗ в Telegram
Дословно Укрзализныця: "Этой ночью российские войска нанесли целенаправленный удар по гражданскому пассажирскому подвижному составу. Под ударом оказался, в частности, парк скоростных поездов Интерсити+. Благодаря слаженным действиям железнодорожников – работников депо – возгорание на объекте удалось ликвидировать. Один поезд существенно поврежден".
Детали: В УЗ отметили, что работники находились в укрытиях, поэтому обошлось без пострадавших.
"Мы делаем все возможное, чтобы максимальное количество поездов вышло в рейсы. Ни один рейс не будет отменен: для этого выводим подменный подвижной состав. О задержках будем информировать, ведь также продолжается восстановление поврежденной инфраструктуры", – отметили в УЗ.
Там также напомнили, что из-за повреждений инфраструктуры железнодорожного узла в Козятине ряд поездов еще следует по измененному маршруту.
Актуальную информацию о задержке поездов можно посмотреть здесь.
Предыстория:
- Ночью 28 августа Укрзализныця сообщила о задержке поездов из-за массированной вражеской атаки и отключения электроэнергии на железнодорожной инфраструктуре в Винницкой области.