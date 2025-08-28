Усі розділи
У Києві після нічної атаки перекрили рух на кількох вулицях

Ірина БалачукЧетвер, 28 серпня 2025, 07:58
У Києві після нічної атаки перекрили рух на кількох вулицях
Фото ілюстративне з Telegram поліції

Правоохоронці перекрили рух кількома вулицями столиці після нічного комбінованого удару російських загарбників по місту.

Джерело: Патрульна поліція Києва в Telegram 

Деталі: Наразі рух перекрили:

  • Харківським шосе (від перехрестя з вулицею Здолбунівською, до перехрестя з вулицею Михайла Кравчука);
  • вулицею Бориспільською (від перехрестя з вулицею Вересневою до перехрестя з вулицею Ялтинською);
  • вулицею Жилянською (від перехрестя з вулицею Володимирською, до перехрестя з вулицею Антоновича);
  • вулицею Глибочицький проїзд (від перехрестя з вулицею Січових Стрільців, до перехрестя з вулицею Глибочицькою).

Поліція закликає мешканців враховувати цю інформацію під час планування своїх маршрутів.

Передісторія:

Київдорогиракетний удар
