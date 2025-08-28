У Києві після нічної атаки перекрили рух на кількох вулицях
Четвер, 28 серпня 2025, 07:58
Правоохоронці перекрили рух кількома вулицями столиці після нічного комбінованого удару російських загарбників по місту.
Джерело: Патрульна поліція Києва в Telegram
Деталі: Наразі рух перекрили:
Реклама:
- Харківським шосе (від перехрестя з вулицею Здолбунівською, до перехрестя з вулицею Михайла Кравчука);
- вулицею Бориспільською (від перехрестя з вулицею Вересневою до перехрестя з вулицею Ялтинською);
- вулицею Жилянською (від перехрестя з вулицею Володимирською, до перехрестя з вулицею Антоновича);
- вулицею Глибочицький проїзд (від перехрестя з вулицею Січових Стрільців, до перехрестя з вулицею Глибочицькою).
Поліція закликає мешканців враховувати цю інформацію під час планування своїх маршрутів.
Передісторія:
- Близько 5 години ранку КМВА опублікувала оперативну інформацію про наслідки комбінованої ворожої атаки на Київ. Повідомлялося про 4 загиблих, серед яких дитина, та близько 20 постраждалих.
- Глава МВС Ігор Клименко повідомив, що рятувальники продовжують розбирати завали 5-поверхового будинку на вулиці Бориспільській у Дарницькому районі Києва, під ними ще може бути щонайменше 3 людини.