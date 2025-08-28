В Киеве после ночной атаки перекрыли движение на нескольких улицах
Четверг, 28 августа 2025, 07:58
Правоохранители перекрыли движение по нескольким улицам столицы после ночного комбинированного удара российских захватчиков по городу.
Источник: Патрульная полиция Киева в Telegram
Детали: В настоящее время движение перекрыто:
- Харьковским шоссе (от перекрестка с улицей Здолбуновской до перекрестка с улицей Михаила Кравчука);
- улицей Бориспольской (от перекрестка с улицей Вересневой до перекрестка с улицей Ялтинской);
- улицей Жилянской (от перекрестка с улицей Владимирской до перекрестка с улицей Антоновича);
- улицей Глубочицкий проезд (от перекрестка с улицей Сечевых Стрельцов до перекрестка с улицей Глубочицкой).
Полиция призывает жителей учитывать эту информацию при планировании своих маршрутов.
Предыстория:
- Около 5 часов утра КГГА опубликовала оперативную информацию о последствиях комбинированной вражеской атаки на Киев. Сообщалось о 4 погибших, среди которых ребенок, и около 20 пострадавших.
- Глава МВД Игорь Клименко сообщил, что спасатели продолжают разбирать завалы 5-этажного дома на улице Бориспольской в Дарницком районе Киева, под ними еще может быть не менее 3 человек.