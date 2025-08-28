Все разделы
В Киеве после ночной атаки перекрыли движение на нескольких улицах

Ирина БалачукЧетверг, 28 августа 2025, 07:58
Фото иллюстративное из Telegram полиции

Правоохранители перекрыли движение по нескольким улицам столицы после ночного комбинированного удара российских захватчиков по городу.

Источник: Патрульная полиция Киева в Telegram

Детали: В настоящее время движение перекрыто:

  • Харьковским шоссе (от перекрестка с улицей Здолбуновской до перекрестка с улицей Михаила Кравчука);
  • улицей Бориспольской (от перекрестка с улицей Вересневой до перекрестка с улицей Ялтинской);
  • улицей Жилянской (от перекрестка с улицей Владимирской до перекрестка с улицей Антоновича);
  • улицей Глубочицкий проезд (от перекрестка с улицей Сечевых Стрельцов до перекрестка с улицей Глубочицкой).

Полиция призывает жителей учитывать эту информацию при планировании своих маршрутов.

Предыстория:

