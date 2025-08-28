В Киеве уже 8 погибших из-за российского удара – Зеленский

Восемь человек, среди которых ребенок, погибли и десятки получили ранения в результате массированного удара россиян по Киеву ночью 28 августа.

Источник: президент Владимир Зеленский и КГВА в Telegram

Прямая речь главы государства: "Сейчас в Киеве продолжается разбор завалов обычного жилого дома после российского удара… Известно уже как минимум, к сожалению, о восьми погибших. Среди них один ребенок".

Детали: Президент добавил, что под завалами еще могут быть люди.

По данным КГВА, по состоянию на 08:30 количество пострадавших в результате российской атаки на Киев возросло до 45 человек.

Фото ГСЧС

"Эти сегодняшние российские ракеты и ударные дроны являются четким ответом всем в мире, кто неделями и месяцами призывал к прекращению огня и к реальной дипломатии. Россия выбирает баллистику, а не стол переговоров. Выбирает продолжать убийства, а не заканчивать войну. И это означает, что Россия до сих пор не боится последствий. Россия до сих пор пользуется тем, что по крайней мере часть мира закрывает глаза на убитых детей и ищет оправданий для Путина", – подчеркнул Зеленский.

Он добавил, что Украина ожидает реакции Китая на происходящее, поскольку КНР неоднократно призывала к нерасширению войны и прекращению огня.

"Мы ожидаем реакции Венгрии. Смерть детей должна вызывать точно больше эмоций, чем что-либо другое. Мы ожидаем реакции каждого в мире, кто призывал к миру, а сейчас чаще молчит, чем занимает принципиальные позиции", – заявил президент.

Он призвал мир к введению новых жестких санкций против России за все, что она делает.

"Уже сорваны все дедлайны, испорчены десятки возможностей для дипломатии. Россия должна чувствовать свою ответственность за каждый удар, за каждый день этой войны", – подытожил Зеленский.

