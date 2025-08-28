У Києві 29 серпня оголосили Днем жалоби
Четвер, 28 серпня 2025, 11:15
У памʼять за жертвами масованої атаки РФ в Києві оголосили День жалоби 29 серпня.
Джерело: мер Києва Віталій Кличко
Пряма мова: "У цей день будуть приспущені прапори на всіх комунальних будівлях міста. Також рекомендовано приспустити державні прапори на будівлях державної та приватної форм власності.
29 серпня в місті заборонені будь-які розважальні заходи".
Що передувало:
Дванадцять людей, серед яких троє дітей, загинули та десятки дістали поранення внаслідок масованого удару росіян по Києву вночі 28 серпня.