В Киеве 29 августа объявили Днем траура

В память о жертвах массированной атаки РФ в Киеве объявили День траура 29 августа.

Источник: мэр Киева Виталий Кличко

Прямая речь: "В этот день будут приспущены флаги на всех коммунальных зданиях города. Также рекомендовано приспустить государственные флаги на зданиях государственной и частной форм собственности.

29 августа в городе запрещены любые развлекательные мероприятия".

Что предшествовало:

Двенадцать человек, среди которых трое детей, погибли и десятки получили ранения в результате массированного удара россиян по Киеву ночью 28 августа.