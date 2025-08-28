В Киеве 29 августа объявили Днем траура
Четверг, 28 августа 2025, 11:15
В память о жертвах массированной атаки РФ в Киеве объявили День траура 29 августа.
Источник: мэр Киева Виталий Кличко
Прямая речь: "В этот день будут приспущены флаги на всех коммунальных зданиях города. Также рекомендовано приспустить государственные флаги на зданиях государственной и частной форм собственности.
29 августа в городе запрещены любые развлекательные мероприятия".
Что предшествовало:
Двенадцать человек, среди которых трое детей, погибли и десятки получили ранения в результате массированного удара россиян по Киеву ночью 28 августа.