Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

В Киеве 29 августа объявили Днем траура

Татьяна ОлейникЧетверг, 28 августа 2025, 11:15
В Киеве 29 августа объявили Днем траура
фото - мвд

В память о жертвах массированной атаки РФ в Киеве объявили День траура 29 августа.

Источник: мэр Киева Виталий Кличко

Прямая речь: "В этот день будут приспущены флаги на всех коммунальных зданиях города. Также рекомендовано приспустить государственные флаги на зданиях государственной и частной форм собственности.

Реклама:

29 августа в городе запрещены любые развлекательные мероприятия".

Что предшествовало:

Двенадцать человек, среди которых трое детей, погибли и десятки получили ранения в результате массированного удара россиян по Киеву ночью 28 августа.

Киевроссийско-украинская войнаобстрел
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
фото, видео, обновлено В Киеве уже 17 погибших, среди них 4 детей, разбор завалов продолжается
Фон дер Ляйен выступила с экстренным заявлением по поводу российской атаки на Киев: готовятся новые санкции
МИД Венгрии запретил въезд командиру ВСУ из-за атаки на нефтепровод "Дружба"
фотоОфис "Украинской правды" пострадал в результате атаки РФ на Киев
фото, видео В РФ заявили про атаку сотни дронов: горят два НПЗ
Пограничники начали выпускать из Украины мужчин в возрасте до 22 лет
Все новости...
Киев
В Киеве уже 14 погибших и 38 раненых из-за российского удара, еще 10 считаются пропавшими без вести
РФ атакой по Киеву повредила здание медицинского учреждения
Офис "Украинской правды" пострадал в результате атаки РФ на Киев
Последние новости
14:42
фото, видео, обновлено В Киеве уже 17 погибших, среди них 4 детей, разбор завалов продолжается
14:35
Россияне поразили корабль ВМС ВСУ, один член экипажа погиб
14:34
Не более двух часов в день: в одном из городов Японии хотят ограничить использование телефонов
14:21
У Путина назвали смертельный удар по Киеву "успешным" и заявили, что хотят переговоров
14:21
"Укрзализныця" сообщила, как изменилось движение поездов после атаки РФ
14:20
Последствия засухи: аграрный комитет назвал сумму убытков аграриев
14:06
Гендиректор "Авроры": В Украине у Temu и Aliexpress условия лучше, чем у отечественных производителей
14:02
СМИ: Россияне запускают дроны над маршрутами военных грузов США в Германии
13:54
Завод Bayraktar в Киеве попал под удар россиян – Зинкевич
13:48
Поставки российской нефти по "Дружбе" возобновились и в Венгрию
Все новости...
Реклама:
Реклама: