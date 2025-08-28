Усі розділи
Ірина БалачукЧетвер, 28 серпня 2025, 11:48
На Київщині внаслідок російської атаки є руйнування у 4 районах  
У Фастівському, Обухівському, Броварському та Вишгородському районах Київської області є руйнування внаслідок російського комбінованого удару дронами та ракетами.

Джерело: голова ОВА Микола Калашник в Facebook

Пряма мова очільника області: "Росія знову цинічно била по мирних населених пунктах: житлових будинках та навіть лікарні. Тривога в різних районах області тривала понад 12 годин".

Деталі: Він додав, що постраждала обласна клінічна лікарня, яка знаходиться у столиці. Там вибито близько 50 вікон, пошкоджено віконні рами та двері. 

 
"Пацієнтів тимчасово переміщено до іншого медзакладу, допоки триватиме відновлення цього", – зазначив Калашник. 

 
В області пошкоджено 19 приватних житлових будинків і 1 квартиру в багатоповерхівці,а також 4 автомобілі.

Передісторія:

Київська областьракетний ударбезпілотники
