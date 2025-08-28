На Київщині внаслідок російської атаки є руйнування у 4 районах
У Фастівському, Обухівському, Броварському та Вишгородському районах Київської області є руйнування внаслідок російського комбінованого удару дронами та ракетами.
Джерело: голова ОВА Микола Калашник в Facebook
Пряма мова очільника області: "Росія знову цинічно била по мирних населених пунктах: житлових будинках та навіть лікарні. Тривога в різних районах області тривала понад 12 годин".
Деталі: Він додав, що постраждала обласна клінічна лікарня, яка знаходиться у столиці. Там вибито близько 50 вікон, пошкоджено віконні рами та двері.
"Пацієнтів тимчасово переміщено до іншого медзакладу, допоки триватиме відновлення цього", – зазначив Калашник.
В області пошкоджено 19 приватних житлових будинків і 1 квартиру в багатоповерхівці,а також 4 автомобілі.
Передісторія:
- Раніше повідомлялося, що у Фастівському районі постраждав 33-річний чоловік. Він отримав різані рани грудної клітини та ноги.