В Киевской области в результате российской атаки есть разрушения в 4 районах
В Фастовском, Обуховском, Броварском и Вышгородском районах Киевской области есть разрушения в результате российского комбинированного удара дронами и ракетами.
Источник: глава ОВА Николай Калашник в Facebook
Прямая речь главы области: "Россия снова цинично била по мирным населенным пунктам: жилым домам и даже больницам. Тревога в разных районах области продолжалась более 12 часов".
Детали: Он добавил, что пострадала областная клиническая больница, которая находится в столице. Там выбито около 50 окон, повреждены оконные рамы и двери.
"Пациенты временно перемещены в другое медучреждение, пока будет продолжаться восстановление этого", – отметил Калашник.
В области повреждены 19 частных жилых домов и 1 квартира в многоэтажке, а также 4 автомобиля.
Предыстория:
- Ранее сообщалось, что в Фастовском районе пострадал 33-летний мужчина. Он получил резаные раны грудной клетки и ноги.