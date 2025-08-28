Все разделы
В Киевской области в результате российской атаки есть разрушения в 4 районах 

Ирина БалачукЧетверг, 28 августа 2025, 11:48
ФОТО ИЗ FACEBOOK КАЛАШНИКА

В Фастовском, Обуховском, Броварском и Вышгородском районах Киевской области есть разрушения в результате российского комбинированного удара дронами и ракетами.

Источник: глава ОВА Николай Калашник в Facebook

Прямая речь главы области: "Россия снова цинично била по мирным населенным пунктам: жилым домам и даже больницам. Тревога в разных районах области продолжалась более 12 часов".

Детали: Он добавил, что пострадала областная клиническая больница, которая находится в столице. Там выбито около 50 окон, повреждены оконные рамы и двери. 

 
ФОТО ИЗ FACEBOOK КАЛАШНИКА

"Пациенты временно перемещены в другое медучреждение, пока будет продолжаться восстановление этого", – отметил Калашник. 

 
ФОТО ИЗ FACEBOOK КАЛАШНИКА

В области повреждены 19 частных жилых домов и 1 квартира в многоэтажке, а также 4 автомобиля. 

ФОТО ИЗ FACEBOOK КАЛАШНИКА

Киевская областьракетный ударбеспилотники
