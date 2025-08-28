Комітет захисту журналістів відреагував на руйнування офісів ЗМІ після атак РФ

Комітет захисту журналістів відреагував на удари росіян по Києву у ніч на 28 серпня та завдані руйнування офісам "Радіо вільна Європа/Радіо Свобода" (RFE/RL), незалежного новинного видання "Українська правда" , а також дніпропетровської газети "Межівський меридіан".

Джерело: CPJ

Пряма мова координаторки програм КЗЖ у Європі та Центральній Азії Гульнози Саїд: "Сьогоднішній руйнівний напад Росії на Україну, в результаті якого було пошкоджено щонайменше три офіси ЗМІ, є яскравим нагадуванням про ризики, з якими стикаються журналісти, працюючи та живучи в країні.

Реклама:

Ці удари показують, що безпека журналістів залишається серйозною проблемою, незалежно від того, як далеко вони знаходяться від лінії фронту".

Деталі: Комітет захисту журналістів засудив російські атаки та закликав РФ негайно припинити напади на цивільну інфраструктуру.

В CPJ нагадали, що протягом понад трьох з половиною років війни Росія часто завдавала ударів по офісах ЗМІ по всій країні, журналісти отримували поранення під час роботи, а їхні будинки обстрілювали.

РЕКЛАМА:

Там також наголосили, що щонайменше 18 журналістів та працівників ЗМІ загинули під час репортажів в Україні з моменту початку повномасштабного вторгнення Росії в лютому 2022 року.

Нагадаємо: В результаті масованої комбінованої атаки Росії на Київ у ніч на 28 серпня постраждав офіс "Української правди". Також було пошкоджено офіс київського бюро "Радіо Свобода"