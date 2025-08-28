Редакція "Радіо Свобода" пошкоджена через російський удар по Києву
Четвер, 28 серпня 2025, 12:53
Офіс київського бюро "Радіо Свобода" зазнав пошкоджень унаслідок масованого удару Росії у ніч на 28 серпня.
Джерело: "Радіо Свобода"
Деталі: У редакції вибиті вікна в частині приміщень, пошкоджена деяка техніка.
Реклама:
Журналісти додають, що вибухи поблизу офісу "Радіо Свобода" були наслідком прямих влучань двох ракет. Боєприпаси влучили у цивільні споруди неподалік від редакції.
Пряма мова президента РС Стівена Капуса: "Хоча офіс "Радіо Свобода" зазнав пошкоджень, нам пощастило, що ніхто зі співробітників не постраждав. Будьте певні, наші журналісти продовжать свою життєво важливу роботу. Наші думки з родинами тих, хто був убитий і поранений у цих атаках, а також з українськими рятувальниками".
Що передувало:
РЕКЛАМА:
- 15 людей, серед яких 4 дітей, загинули та десятки дістали поранення внаслідок масованого удару росіян по Києву вночі 28 серпня.
- В результаті масованої комбінованої атаки Росії на Київ у ніч на 28 серпня постраждав офіс "Української правди".
- Правоохоронці перекрили рух кількома вулицями столиці після нічного комбінованого удару російських загарбників по місту.
- У памʼять за жертвами масованої атаки РФ в Києві оголосили День жалоби 29 серпня.