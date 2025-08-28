Усі розділи
Редакція "Радіо Свобода" пошкоджена через російський удар по Києву

Тетяна ОлійникЧетвер, 28 серпня 2025, 12:53
Редакція Радіо Свобода пошкоджена через російський удар по Києву
фото - "радіо свобода"

Офіс київського бюро "Радіо Свобода" зазнав пошкоджень унаслідок масованого удару Росії у ніч на 28 серпня.

Джерело: "Радіо Свобода"

Деталі: У редакції вибиті вікна в частині приміщень, пошкоджена деяка техніка.

Журналісти додають, що вибухи поблизу офісу "Радіо Свобода" були наслідком прямих влучань двох ракет. Боєприпаси влучили у цивільні споруди неподалік від редакції.

 
фото - "радіо свобода"

Пряма мова президента РС Стівена Капуса: "Хоча офіс "Радіо Свобода" зазнав пошкоджень, нам пощастило, що ніхто зі співробітників не постраждав. Будьте певні, наші журналісти продовжать свою життєво важливу роботу. Наші думки з родинами тих, хто був убитий і поранений у цих атаках, а також з українськими рятувальниками".

Що передувало:

ЗМІракетний ударКиївросійсько-українська війна
