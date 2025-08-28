Офіс "Української правди" постраждав у результаті атаки РФ на Київ
Четвер, 28 серпня 2025, 10:13
В результаті масованої комбінованої атаки Росії на Київ у ніч на 28 серпня постраждав офіс "Української правди".
Джерело: УП
Деталі: Пошкоджень зазнала будівля бізнес-центру, в якому розташований офіс нашого видання.
Наразі очікується офіційна інформація щодо масштабу ушкоджень та стану будівлі. Постраждалих немає.
Редакція "Української правди" продовжує працювати в штатному режимі.
Передісторія:
- В ніч на 28 серпня Київ зазнав чергової масованої комбінованої атаки РФ. Станом на ранок десять людей, серед яких дитина, загинули та десятки дістали поранення внаслідок масованого удару росіян по столиці.
- Правоохоронці перекрили рух кількома вулицями столиці після нічного комбінованого удару російських загарбників по місту.