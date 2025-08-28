Усі розділи
Офіс "Української правди" постраждав у результаті атаки РФ на Київ

Валентина РоманенкоЧетвер, 28 серпня 2025, 10:13
Офіс Української правди постраждав у результаті атаки РФ на Київ
фото УП

В результаті масованої комбінованої атаки Росії на Київ у ніч на 28 серпня постраждав офіс "Української правди".

Джерело: УП

Деталі: Пошкоджень зазнала будівля бізнес-центру, в якому розташований офіс нашого видання.

Наразі очікується офіційна інформація щодо масштабу ушкоджень та стану будівлі. Постраждалих немає.

 

Редакція "Української правди" продовжує працювати в штатному режимі.

Передісторія:

ракетний ударКиївЗМІ
ракетний удар
