Комитет защиты журналистов отреагировал на разрушение офисов СМИ после атак РФ

Станислав ПогориловЧетверг, 28 августа 2025, 20:32
фото: УП

Комитет защиты журналистов отреагировал на удары россиян по Киеву в ночь на 28 августа и нанесенные разрушения офисам "Радио Свободная Европа/Радио Свобода" (RFE/RL), независимого новостного издания "Украинская правда", а также днепропетровской газеты "Межевский меридиан".

Источник: CPJ

Прямая речь координатора программ КЗЖ в Европе и Центральной Азии Гульнозы Саид: "Сегодняшнее разрушительное нападение России на Украину, в результате которого было повреждено по меньшей мере три офиса СМИ, является ярким напоминанием о рисках, с которыми сталкиваются журналисты, работая и живя в стране.

Эти удары показывают, что безопасность журналистов остается серьезной проблемой, независимо от того, как далеко они находятся от линии фронта".

Детали: Комитет защиты журналистов осудил российские атаки и призвал РФ немедленно прекратить нападения на гражданскую инфраструктуру.

В CPJ напомнили, что в течение более чем трех с половиной лет войны Россия  часто наносила удары  по  офисам  СМИ  по всей  стране, журналисты  получали  раненые  во время работы, а их  дома обстреливали.

Там также подчеркнули, что по меньшей мере 18 журналистов и сотрудников СМИ погибли  во время репортажей в Украине с момента начала полномасштабного вторжения России в феврале 2022 года.

Напомним: В результате массированной комбинированной атаки России на Киев в ночь на 28 августа пострадал офис "Украинской правды". Также был поврежден офис киевского бюро "Радио Свобода".

ракетный ударКиевСМИ
