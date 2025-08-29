США схвалили продаж Україні понад трьох тисяч крилатих ракет ERAM

Державний департамент США схвалив продаж Україні 3 350 авіаційних крилатих ракет великої дальності ERAM на загальну суму 825 мільйонів доларів.

Джерело: повідомлення Управління воєнного співробітництва міністерства оборони США

Деталі: У відомстві повідомили, що уряд України планує придбати до 3 350 ракет Extended Range Attack Munition (ERAM) разом із такою ж кількістю навігаційних систем GPS та INS із модулем захисту від підміни (SAASM), Y-Code або M-Code.

Пакет постачання також передбачає контейнери для ракет, пілони для їхнього підвішування, комплектуючі та допоміжне обладнання, запасні частини, витратні матеріали, а також послуги з технічного обслуговування та ремонту. Крім того, включені програми підготовки персоналу, інженерна та логістична підтримка.

Загальна вартість закупівлі оцінюється у 825 мільйонів доларів.

Для фінансування цього контракту Україна використає кошти, надані Данією, Нідерландами та Норвегією, а також зовнішнє військове фінансування від Сполучених Штатів.

У відомстві підкреслили, що програма ERAM є прикладом спільної роботи з союзниками по НАТО над створенням ефективної та масштабованої системи, яку можна поставити у найкоротші терміни.

Головними підрядниками проєкту визначені компанії Zone 5 Technologies і CoAspire.

Довідково: ERAM – авіаційна крилата ракета великої дальності, що використовується як повітряна зброя класу "повітря–поверхня" (air-launched standoff weapon). Призначена для ураження наземних та морських цілей. Модульна конструкція дає змогу адаптувати її під різні цілі.

