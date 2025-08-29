США одобрили продажу Украине более трех тысяч крылатых ракет ERAM

Государственный департамент США одобрил продажу Украине 3 350 авиационных крылатых ракет большой дальности ERAM на общую сумму 825 миллионов долларов.

Источник: сообщение Управления военного сотрудничества министерства обороны США

Детали: В ведомстве сообщили, что правительство Украины планирует приобрести до 3 350 ракет Extended Range Attack Munition (ERAM) вместе с таким же количеством навигационных систем GPS и INS с модулем защиты от подмены (SAASM), Y-Code или M-Code.

Пакет поставки также предусматривает контейнеры для ракет, пилоны для их подвешивания, комплектующие и вспомогательное оборудование, запасные части, расходные материалы, а также услуги по техническому обслуживанию и ремонту. Кроме того, включены программы подготовки персонала, инженерная и логистическая поддержка.

Общая стоимость закупки оценивается в 825 миллионов долларов.

Для финансирования этого контракта Украина использует средства, предоставленные Данией, Нидерландами и Норвегией, а также внешнее военное финансирование от Соединенных Штатов.

В ведомстве подчеркнули, что программа ERAM является примером совместной работы с союзниками по НАТО над созданием эффективной и масштабируемой системы, которую можно поставить в кратчайшие сроки.

Главными подрядчиками проекта определены компании Zone 5 Technologies и CoAspire.

Справочно: ERAM – авиационная крылатая ракета большой дальности, используемая как воздушное оружие класса "воздух-поверхность" (air-launched standoff weapon). Предназначена для поражения наземных и морских целей. Модульная конструкция позволяет адаптировать его под различные цели.

Предыстория: