США одобрили продажу Украине более трех тысяч крылатых ракет ERAM
Государственный департамент США одобрил продажу Украине 3 350 авиационных крылатых ракет большой дальности ERAM на общую сумму 825 миллионов долларов.
Источник: сообщение Управления военного сотрудничества министерства обороны США
Детали: В ведомстве сообщили, что правительство Украины планирует приобрести до 3 350 ракет Extended Range Attack Munition (ERAM) вместе с таким же количеством навигационных систем GPS и INS с модулем защиты от подмены (SAASM), Y-Code или M-Code.
Пакет поставки также предусматривает контейнеры для ракет, пилоны для их подвешивания, комплектующие и вспомогательное оборудование, запасные части, расходные материалы, а также услуги по техническому обслуживанию и ремонту. Кроме того, включены программы подготовки персонала, инженерная и логистическая поддержка.
Общая стоимость закупки оценивается в 825 миллионов долларов.
Для финансирования этого контракта Украина использует средства, предоставленные Данией, Нидерландами и Норвегией, а также внешнее военное финансирование от Соединенных Штатов.
В ведомстве подчеркнули, что программа ERAM является примером совместной работы с союзниками по НАТО над созданием эффективной и масштабируемой системы, которую можно поставить в кратчайшие сроки.
Главными подрядчиками проекта определены компании Zone 5 Technologies и CoAspire.
Справочно: ERAM – авиационная крылатая ракета большой дальности, используемая как воздушное оружие класса "воздух-поверхность" (air-launched standoff weapon). Предназначена для поражения наземных и морских целей. Модульная конструкция позволяет адаптировать его под различные цели.
Предыстория:
- 24 августа издание WSJ со ссылкой на собственные источники сообщило, что администрация президента США Дональда Трампа в течение недели одобрит продажу Украине 3 350 авиационных ракет Extended Range Attack Munition (ERAM), которые должны быть поставлены примерно через шесть недель.
- Издание отмечало, что данный пакет вооружений откладывался до завершения переговоров Трампа с правителем России Владимиром Путиным и украинским президентом Владимиром Зеленским.
- Источники издания также сообщали, что применение ERAM потребует согласования Пентагона.