Удар росіян по кораблю ВМС: уже 2 загиблих, ще кілька – зникли безвісти
П'ятниця, 29 серпня 2025, 10:00
Два члени екіпажу загинули та кілька вважаються зниклими безвісти внаслідок російського удару по кораблю Військово-морських сил ЗСУ, повідомив речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук.
Джерело: речник в ефірі марафону новин вранці 29 серпня
Пряма мова Плетенчука: "На жаль, ми маємо другого загиблого. Тривають пошуково-рятувальні роботи. Звісно, ми обов’язково знайдемо всіх наших зниклих – їх кілька. Так само кілька військовослужбовців отримали поранення. Але більшість екіпажу перебуває ще з учорашнього дня у безпеці".
Реклама:
Деталі: Ведуча зауважила, що ворожі ЗМІ повідомляли, що корабель затонув, але Плетенчук зазначив, що наразі "не може підтвердити цю інформацію".
Передісторія:
- 28 серпня стало відомо, що російські окупаційні війська уразили один з кораблів Військово-морських сил ЗСУ. Повідомлялося, що один член екіпажу загинув, кілька поранено.
- Російські пабліки зазначали, що йдеться начебто про розвідувальний корабель Військово-морських Сил України "Сімферополь".