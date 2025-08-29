Усі розділи
Удар росіян по кораблю ВМС: уже 2 загиблих, ще кілька – зникли безвісти  

Ірина БалачукП'ятниця, 29 серпня 2025, 10:00
Удар росіян по кораблю ВМС: уже 2 загиблих, ще кілька – зникли безвісти  
Розвідувальний корабель Військово-морських Сил України "Сімферополь". Фото з Вікіпедії

Два члени екіпажу загинули та кілька вважаються зниклими безвісти внаслідок російського удару по кораблю Військово-морських сил ЗСУ, повідомив речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук.

Джерело: речник в ефірі марафону новин вранці 29 серпня

Пряма мова Плетенчука: "На жаль, ми маємо другого загиблого. Тривають пошуково-рятувальні роботи. Звісно, ми обов’язково знайдемо всіх наших зниклих – їх кілька. Так само кілька військовослужбовців отримали поранення. Але більшість екіпажу перебуває ще з учорашнього дня у безпеці".

Деталі: Ведуча зауважила, що ворожі ЗМІ повідомляли, що корабель затонув, але Плетенчук зазначив, що наразі "не може підтвердити цю інформацію".

Передісторія: 

  • 28 серпня стало відомо, що російські окупаційні війська уразили один з кораблів Військово-морських сил ЗСУ. Повідомлялося, що один член екіпажу загинув, кілька поранено.
  • Російські пабліки зазначали, що йдеться начебто про розвідувальний корабель Військово-морських Сил України "Сімферополь".

 

