Удар росіян по кораблю ВМС: уже 2 загиблих, ще кілька – зникли безвісти  

Два члени екіпажу загинули та кілька вважаються зниклими безвісти внаслідок російського удару по кораблю Військово-морських сил ЗСУ, повідомив речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук.

Джерело: речник в ефірі марафону новин вранці 29 серпня

Пряма мова Плетенчука: "На жаль, ми маємо другого загиблого. Тривають пошуково-рятувальні роботи. Звісно, ми обов’язково знайдемо всіх наших зниклих – їх кілька. Так само кілька військовослужбовців отримали поранення. Але більшість екіпажу перебуває ще з учорашнього дня у безпеці".

Деталі: Ведуча зауважила, що ворожі ЗМІ повідомляли, що корабель затонув, але Плетенчук зазначив, що наразі "не може підтвердити цю інформацію".

Передісторія: