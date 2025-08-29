Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Удар россиян по кораблю ВМС: уже 2 погибших, еще несколько – пропали без вести

Ирина БалачукПятница, 29 августа 2025, 10:00
Удар россиян по кораблю ВМС: уже 2 погибших, еще несколько – пропали без вести
Разведывательный корабль Военно-морских Сил Украины "Симферополь". Фото из Википедии.

Два члена экипажа погибли и несколько считаются пропавшими без вести в результате российского удара по кораблю Военно-морских сил ВСУ, сообщил спикер ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук.

Источник: спикер в эфире марафона новостей утром 29 августа

Прямая речь Плетенчука: "К сожалению, у нас есть второй погибший. Продолжаются поисково-спасательные работы. Конечно, мы обязательно найдем всех наших пропавших – их несколько. Также несколько военнослужащих получили ранения. Но большинство экипажа находится еще со вчерашнего дня в безопасности".

Реклама:

Детали: Ведущая отметила, что вражеские СМИ сообщали, что корабль затонул, но Плетенчук отметил, что пока "не может подтвердить эту информацию".

Предыстория:

  • 28 августа стало известно, что российские оккупационные войска поразили один из кораблей Военно-морских сил ВСУ. Сообщалось, что один член экипажа погиб, несколько ранены.
  • Российские паблики отмечали, что речь идет якобы о разведывательном корабле Военно-морских сил Украины "Симферополь".

флотжертвывойнаРосcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
фото, видео Спасательные работы в Киеве завершены, судьба 8 человек до сих пор неизвестна – Зеленский
В Киеве в результате ДТП перевернулся полицейский автомобиль: погиб водитель, трое раненых
Европейские лидеры обсуждают создание 40 км буферной зоны в Украине – СМИ
До 23 возросло количество погибших в Киеве в результате российской атаки: разбор завалов продолжается
документКабмин обязал согласовывать проведение массовых мероприятий с военными
Зеленский анонсировал наработки по гарантиям безопасности: Будут на следующей неделе
Все новости...
флот
Россияне поразили корабль ВМС ВСУ, один член экипажа погиб
РФ заявила о выходе из арбитража с Украиной по захвату моряков в Керченском проливе
Украина ввела санкции против "теневого флота" РФ
Последние новости
11:30
фотоДроновая атака вызвала пожар возле винодельни Путина под Геленджиком
11:21
Автопилот Tesla отпугивает клиентов чаще, чем привлекает — исследование
11:12
CNN: США могут поставить Украине ракеты ERAM еще в этом году
11:11
Удар дронов на месяцы вывел из строя крупный завод российского "Новатэка" на Балтике
10:54
теннисОпределилась соперница Костюк в третьем круге US Open
10:53
Памятные и инвестиционные монеты в этом году принесли НБУ 346 миллионов
10:53
Россияне с БПЛА атаковали 66-летнего мужчину в Херсоне, он погиб – ОВА
10:52
В Украине планируют создать первый водородный трубопровод
10:51
Сколько сексуальных преступлений, в частности, против детей, зафиксировали в 2025 году: данные Офиса генпрокурора
10:37
фото, видео Спасательные работы в Киеве завершены, судьба 8 человек до сих пор неизвестна – Зеленский
Все новости...
Реклама:
Реклама: