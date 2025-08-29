Удар россиян по кораблю ВМС: уже 2 погибших, еще несколько – пропали без вести

Два члена экипажа погибли и несколько считаются пропавшими без вести в результате российского удара по кораблю Военно-морских сил ВСУ, сообщил спикер ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук.

Источник: спикер в эфире марафона новостей утром 29 августа

Прямая речь Плетенчука: "К сожалению, у нас есть второй погибший. Продолжаются поисково-спасательные работы. Конечно, мы обязательно найдем всех наших пропавших – их несколько. Также несколько военнослужащих получили ранения. Но большинство экипажа находится еще со вчерашнего дня в безопасности".

Детали: Ведущая отметила, что вражеские СМИ сообщали, что корабль затонул, но Плетенчук отметил, что пока "не может подтвердить эту информацию".

Предыстория: