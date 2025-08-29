Усі розділи
CNN: США можуть поставити Україні ракети ERAM ще цього року

Христина Бондарєва, Валентина РоманенкоП'ятниця, 29 серпня 2025, 11:12
CNN: США можуть поставити Україні ракети ERAM ще цього року
ілюстрація: Army Recognition

Ракети Extended Range Attack Munition, поставку яких Києву схвалив Державний департамент США, можуть почати надходити до України ще цього року.

Джерело: СNN з посиланням на анонімне джерело, "Європейська правда"

Деталі: Оголошення про продаж ракет ERAM на суму 825 мільйонів доларів відбулося 28 серпня, коли дипломатичні зусилля з припинення війни ще не дали результатів, а російські удари по українській столиці призвели до численних жертв.

Йдеться про можливий продаж до 3 350 ракет ERAM та 3 350 систем глобального позиціонування/інерціальної навігації (GPS/INS EGI)

Джерело, обізнане з ситуацією, повідомило, що якщо продаж відбудеться, то ракети, дальність яких становить 150-280 миль (241-450 км), можуть бути поставлені пізніше цього року.

Наразі не зрозуміло, чи будуть встановлені обмеження на використання ракет.

У США заявили, що продаж цього озброєння "підтримує зовнішньополітичні та національні інтереси США, зміцнюючи безпеку країни-партнера, яка є чинником політичної стабільності та економічного розвитку в Європі".

Фінансування продажу здійснюватиметься за рахунок внесків Данії, Нідерландів та Норвегії, а також за програмою Іноземного військового фінансування США (FMF).

Днями ЗМІ писали, що ці ракети можуть надійти до України протягом шести тижнів.

СШАдопомога Українізброявійна
